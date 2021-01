Rétrospective 2020 : et si la voiture électrique devenait la norme ?

Si les annonces sont nombreuses depuis le milieu de l’année, les cinq prochaines années devrait voir apparaître une multitude de modèles électriques et hybrides de plus en plus performants venant de tous les constructeurs.

La Californie, et les États-Unis plus généralement, sous l’impulsion initiée par Tesla depuis une décennie, voient naître des projets de plus en plus ambitieux alliant l’électronique et l’informatique à l’automobile à grande échelle. La conduite autonome, notamment, fait beaucoup parler d’elle.