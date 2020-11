Audi RS e-tron GT : la sportive électrique se dévoile avant sa présentation officielle

« Les Audi RS sont les modèles les plus sportifs et les plus sophistiqués d'Audi avec leurs puissants moteurs, une dynamique maximale et un immense plaisir de conduite, le tout combiné à une utilisation quotidienne sans compromis », a déclaré Julius Seebach, Directeur général d'Audi Sport. « Avec le prototype Audi RS e-tron GT, nous traduisons ces attributs Audi RS à l'ère électrique. C'est une révolution chez Audi dans le segment des hautes performances ».