Avec le S95F, Samsung fait évoluer sa gamme QD-OLED en y apportant des améliorations nettes : une luminosité en forte hausse, un revêtement antireflet Glare Free 2.0 plus efficace, et une interface Tizen repensée où les fonctionnalités IA prennent une place centrale. Ce modèle haut de gamme n’est pas une simple révision du S95D, il va plus loin en se dotant d’une dalle de quatrième génération affichant un pic lumineux record pour l’OLED.



La qualité d’image est à la hauteur des attentes, avec une gestion fine du tone mapping en HDR, une colorimétrie très fidèle dès la sortie d’usine, et une image plus lisible même en pleine journée grâce au nouveau traitement antireflet. Celui-ci atténue mieux les reflets directs tout en préservant davantage la profondeur des noirs que son prédécesseur.



Ce S95F ne brille pas que par son image. Il propose également une expérience utilisateur plus riche avec les nouvelles fonctions de Vision AI comme le "Click to Search" ou la traduction en direct "Live Translate", sans oublier Bixby 3.0 désormais épaulé par ChatGPT. Côté gaming, le téléviseur coche toutes les cases : 4K à 165 Hz, support VRR/Freesync/G-Sync, Game Bar et input lag ultra-faible.



Comme toujours chez Samsung, l'absence de Dolby Vision et de DTS reste un frein pour certains. Le revêtement antireflet, bien qu’amélioré, altère encore légèrement l’uniformité des noirs selon l’angle de vision. Dernier point important : le modèle 83 pouces embarque une dalle W-OLED différente des autres diagonales, et ne bénéficie donc pas des mêmes caractéristiques.