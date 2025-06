Le QN90F ne révolutionne pas la gamme Neo QLED de Samsung, mais il consolide sa position en tant que valeur sûre du segment MiniLED. Avec un filtre antireflet d’une efficacité redoutable, une luminosité de pointe impressionnante, un traitement HDR globalement bien maîtrisé et une interface Tizen toujours plus fluide, ce téléviseur affiche un niveau de maturité certain. Son nouveau processeur NQ4 AI Gen3 assure une mise à l’échelle propre et rapide, tandis que les options gaming, complètes, en font un modèle polyvalent pour tous les usages.



Tout n’est pas parfait pour autant. Le manque de support Dolby Vision reste un frein pour beaucoup et la gestion du signal HDR, bien que convaincante, s’éloigne parfois d’une reproduction fidèle avec un surplus de luminance dans les zones sombres. On regrette aussi l’absence du boîtier One Connect, réservé aux modèles plus haut de gamme, alors même que ce QN90F s'affiche à un tarif plus élevé que celui de ses principaux concurrents.



Malgré cela, le QN90F s’impose comme l’un des meilleurs téléviseurs MiniLED de cette première moitié de 2025. Un choix solide pour les utilisateurs à la recherche d’un téléviseur lumineux, performant et polyvalent, en particulier dans un salon lumineux ou une pièce de vie animée.