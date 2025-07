Positionné entre le U7Q Pro et le plus ambitieux U8Q, le Hisense U7Q s’inscrit dans une hiérarchie claire au sein de la gamme Mini-LED de la marque. Il reprend l’essentiel des avancées de l'U7Q Pro, notamment un rétroéclairage Mini-LED Full Array, mais avec une configuration plus modeste : 160 zones sur la version 55", contre 312 zones sur le Pro sur la même diagonale. L'Hisense U8Q, quant à lui, franchit un cap avec une dalle Mini-LED beaucoup plus segmentée — plus de 2000 zones sur notre modèle de test — et une luminosité de pointe bien supérieure. Le U7Q reste toutefois un compromis solide, conservant le Quantum Dot, la compatibilité Dolby Vision et HDR10+, et un taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz, tout en visant un tarif bien plus contenu.