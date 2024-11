Prévue pour venir rafraîchir l’offre NVIDIA existante, la carte graphique GeForce RTX 4070 SUPER n’est pas là pour révolutionner l’architecture Ada Lovelace. Il s’agit de la classique mise à niveau « intermédiaire » que NVIDIA réalise presque tout le temps un an après le lancement d’une architecture. Pour de la grosse nouveauté, il faudra attendre d’éventuelles RTX série 50.

En revanche, en positionnant sa nouvelle carte au prix de lancement de la « vieillissante » RTX 4070 et en réajustant le tarif de celle-ci, NVIDIA met un petit peu plus la pression sur AMD et sa RX 7800 XT. En réalité, on profite d’un bel échelonnement des prix. La RTX 4070 SUPER est environ 20 % plus chère que le modèle AMD, mais se montre plus moderne et mieux accompagnée.

L’environnement NVIDIA est bien supérieur à celui d’AMD. Sur Radeon rien de comparable à Studio, Reflex ou Broadcast. La prise en charge ray tracing est sans commune mesure et vient justifier le tarif plus élevé d’une RTX 4070 SUPER que nous avons SUPER appréciée, mais il ne faut pas en surévaluer les atouts : si ses fonctions avancées ne vous servent pas, l’écart de prix est plus dur à justifier.