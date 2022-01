Soldes : dates, bons plans et promotions, tout savoir de l'édition 2022

Seconde moitié du groupe Fnac-Darty, l'enseigne Darty est également l'un des marchands les plus actifs durant les Soldes. Véritable spécialiste de l'électroménager, l'enseigne propose également de très bonnes réductions sur les objets connectés, le PC portables, les enceintes et barres de son ou encore les fameuses trottinettes électriques. Face aux tarifs très agressifs pratiqués chez Amazon et Cdiscount, Darty mise avant tout sur son service après vente irréprochable et son excellente image de marque auprès des consommateurs.