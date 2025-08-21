Cela faisait quelques semaines que les internautes attendaient une vraie vague de réductions dignes de ce nom, et Amazon a choisi la rentrée pour lâcher ses meilleures cartouches. Les Fire TV Stick, véritables best-sellers pour transformer n’importe quelle télé en Smart TV, voient leur prix chuter de près de -40 %. Même logique du côté des enceintes Echo et écrans connectés Echo Show, qui permettent de piloter Alexa et sa maison connectée à petit prix.

Mais Amazon ne s’arrête pas là : avec la Kindle Colorsoft, c’est le monde de la lecture numérique qui est mis en avant avec une remise rare pour ce modèle récent. Les amateurs de gaming et de performances PC ne sont pas oubliés avec la RTX 5070 en promo et le Mac Mini M4 qui s’affiche enfin sous la barre des 630 €. Ajoutez à cela une Smart TV Philips Ambilight 55" bradée à 339 € et vous obtenez un cocktail explosif de bons plans pour attaquer la rentrée avec style.