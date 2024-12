Si vous choisissez de souscrire un abonnement à un VPN, c'est que vous souhaitez sécuriser vos communications. Dès lors, il est important de vérifier les sécurités utilisées par votre futur fournisseur. En règle générale, les meilleurs VPN fournissent tous un chiffrement AES 256 bits.



Le choix du protocole VPN est aussi important. OpeVPN a longtemps été considéré comme le plus fiable et il est encore très largement utilisé par défaut par les services VPN. Si de nombreux VPN utilisent encore PPTP, ce protocole est quant à lui peu fiable et âgé. Évitez donc les VPN qui ne s'appuient que sur lui. Une majorité de VPN propose désormais le protocole de dernière génération WireGuard, ou des variantes de ce dernier (NordLynx de NordVPN ou Lightway d'ExpressVPN, par exemple).

WireGuard a été développé par le spécialiste en sécurité informatique multiprimé Jason Donenfeld. Le protocole VPN repose sur une architecture simple et moderne ne comprenant que 4 000 lignes de code (contre plusieurs centaines de milliers pour OpenVPN) et s'avère de ce fait beaucoup plus facile à configurer et à déployer pour les fournisseurs. Autre avantage, son architecture simplifiée réduit le nombre de bugs et par conséquent les potentielles tentatives d’exploitation de vulnérabilités.

Au-delà de la sécurité, il est aussi sage de vérifier dans quel pays est hébergé votre fournisseur. Certains gouvernements ont en effet le pouvoir de réclamer les données privées des utilisateurs dans des cas précis. N'hésitez donc pas à faire quelques recherches avant de vous lancer.