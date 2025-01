P_Caussanel

Je n’ai jamais utilisé de VPN et sur les conseils de ma fille, j’ai installé Proton.

Les sites internet me localisent en permanence dans un pays à partir duquel je me suis connecté, même quand je me déconnecte via Proton.

Et ensuite, IMPOSSIBLE de me DESABONNER. Leur interface n’est pas du tout claire. C’est bien dommage