Si vous cherchiez à changer de smartphone ou à offrir un modèle à prix raisonnable, le Redmi Note 14 en promo tombe à pic. Il conviendra parfaitement à un usage quotidien, avec ses 128 Go de stockage et sa fiche technique équilibrée. Plus haut de gamme, l’iPhone 16e séduira les amateurs de l’écosystème Apple, d’autant plus qu’il passe sous la barre des 660 €. Une belle aubaine en plein été.

À cela s’ajoutent des références plus atypiques, comme l’Aiper Scuba S1, un robot nettoyeur de piscine qui trouve tout son sens à l’approche des grandes chaleurs. Là encore, Amazon propose une remise intéressante sur une version récente du produit, pour profiter pleinement de ses extérieurs sans effort.