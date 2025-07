Le Prime Day est presque terminé, mais Amazon ne ralentit pas la cadence. Au contraire : les meilleures offres sont souvent réservées aux dernières heures, histoire de séduire les indécis. Cette année, la catégorie des écrans PC connaît un vrai engouement, avec des prix rarement vus sur des modèles de qualité. Les constructeurs comme Acer, MSI, BenQ ou AOC rivalisent pour proposer leurs meilleurs écrans à prix choc.

À moins de 100 €, vous pouvez déjà vous équiper d’un bon écran Full HD pour un usage quotidien. Et si vous avez un budget plus conséquent, les modèles QHD à 180 Hz ou 4K à 144 Hz sont particulièrement intéressants pour le gaming et le multitâche. Amazon joue à fond la carte de la diversité et propose une livraison rapide pour les membres Prime. Bref, que vous cherchiez à upgrader votre espace de travail ou votre installation de jeu, ces deals sont à ne pas manquer.