Véritable vorace, cet aspirateur eau et poussière dévore tout ce qui passe sur son passage. Sa transformation en aspirateur balai et à main sans fil renforce son efficacité sur toutes les surfaces et situations d'aspiration. Sans oublier, on le rappelle, une puissance d'aspiration de 17 000 Pa et sa technologie DyadPower qui placent la barre très haut. Entre polyvalence et puissance, le Dyad Pro Combo 5-en-1 de Roborock est le seul à être aussi complet.

Malgré un poids de 4,8 kg et un niveau sonore de 73 décibels, il n'a pas à rougir face à la concurrence, bien au contraire. Si certains lui reprochent une tête épaisse (8,7 cm), elle se faufile toutefois sous de nombreux meubles et canapés. Côté design, on ne peut qu'admirer sa ligne moderne et élégante « blanc et noir » aux finitions soignées. Un bel objet que l'on met en charge dans la pièce de vie avec beaucoup de fierté.

Si on devait résumer le Dyad Pro Combo ? Puissance, performance et élégance. Et si cela ne suffit pas, il a l'audace d'offrir un très bon rapport qualité/prix quant à son positionnement d’aspirateur nettoyeur 5-en-1.