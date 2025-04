La gamme de climatisation Pinguino de De'longhi ne cesse de s'agrandir et de se perfectionner. Avec cette nouvelle version le PACEX93EXTREME Delonghi on apprécie la technologie EcoRealFeel qui analyse simultanément la température et l'humidité relative de la pièce, recherche le niveau de confort optimal et adapte automatiquement la puissance et la vitesse. Cette technologie lui permet de réaliser jusqu'à 30 % d'économie d'énergie.

Bien sûr, ce qu'on apprécie chez De'Longhi c'est son élégance à l'italienne et ce modèle Pinguino s’intègre parfaitement à tous les intérieurs. Malheureusement, cette élégance se paie au prix fort, et pour ce tarif une fonction réversible aurait été la bienvenue.