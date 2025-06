En altitude, les ondes planétaires dessinent la circulation de l’air. Elles orientent les dépressions, les anticyclones et les précipitations. Ces vagues existent depuis longtemps. Mais, dans certaines conditions, elles se bloquent et deviennent plus intenses. Les climatologues parlent alors d’amplification quasi résonante, ou QRA. Ce phénomène transforme des variations météo en blocages persistants. L’équipe de l’université de Pennsylvanie a analysé soixante-dix ans de données. Dans les années 1950, un seul épisode de ce type survenait chaque été. Aujourd’hui, on en compte trois. Ces blocages coïncident avec des canicules marquantes, comme celle de 2003 en Europe ou celle de 2021 dans le nord-ouest du Pacifique.

L’Arctique se réchauffe bien plus vite que le reste de l’hémisphère nord. Cette différence modifie le jet-stream, le courant d’altitude qui fait le tour du globe. Il devient plus ondulé, ralentit et bloque plus facilement les systèmes météo. Sur les continents, la surface chauffe davantage que celle des océans. L’atmosphère réagit en formant des structures plus stables. Les chercheurs notent que le contraste thermique entre terre et mer augmente, ce qui favorise la résonance des ondes planétaires.