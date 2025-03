Rhodium Group affirme dans cette idée que les seuls États-Unis pourraient quadrupler leur production d'électricité basée sur la géothermie d'ici à la fin de la décennie, la faisant passer de 4 à 16 gigawatts. Ce serait surtout l'ouest des États-Unis qui serait une terre accueillante pour la technologie, ces territoires regorgeant de ressources géothermiques.

Le statut de source d'énergie d'avenir de la géothermie viendrait du développement de techniques avancées permettant de mieux l'exploiter. Traditionnellement, l'utilisation de la géothermie se limite aux endroits où la chaleur de la terre est proche de la surface. Mais avec les nouvelles techniques, il sera possible d'aller plus loin sous la surface, et d'accéder à des couches encore plus chaudes, permettant de produire plus d'énergie.