Nous n'avons pas de marque ou de modèle de protection d'écran particulier à vous conseiller pour votre smartphone, mais nous avons tout de même quelques conseils. Veillez, en premier lieu, à choisir une protection correspondant bel et bien aux dimensions de votre smartphone, et non pas à celles d'un téléphone connexe (une protection pour iPhone 15 plus sera inutile sur un iPhone 15, par exemple). Pour la matière, un film en plastique fait parfaitement l'affaire pour éviter les petites rayures et la poussière. Pour une protection plus solide, contre les chocs, nous vous recommandons les écrans de protection en verre trempée, qui sont conçus pour les absorber. Le must en la matière reste les films hydrogènes, qui absorbent encore mieux les chocs et sont auto-régénérants. Notez qu'une protection d'écran ne suffit pas à elle seule à protéger votre appareil. Une coque pour protéger la surface arrière sera nécessaire si vous voulez conserver votre smartphone le plus longtemps possible et rentabiliser votre investissement.