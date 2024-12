Avec le Galaxy A13, Samsung ne bouleverse pas sa formule d'entrée de gamme. Le constructeur coréen se contente d'améliorer un peu la qualité d'affichage et change le design en recyclant le châssis de son Galaxy A32 5G. Malgré une concurrence féroce sur ce segment de prix, le A13 garde pour lui une autonomie monstre et une interface One UI toujours aussi soignée.

On regrette que ce nouveau modèle n'améliore pas de manière significative les performances et le volet photo. On conseille le Galaxy A13 aux petits budgets qui cherchent un produit endurant et qui apprécient le design des smartphones Samsung ainsi que l'interface One UI de la marque.