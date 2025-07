Il est accompagné par 8 Go de RAM (contre 12 Go pour son prédécesseur) et n’est proposé qu’avec 128 ou 256 Go de stockage interne (256 Go ou 512 Go pour le Z Flip 6). La luminosité de l’écran externe bénéficie d’un boost bienvenu puisqu’elle atteint désormais 2600 nits en pic HDR.