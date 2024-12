AVID est le dernier géant de l'industrie de l'édition à destination des professionnels de l'image. AVID propose donc une version totalement gratuite de Media Composer, nommée First. Elle se voit amputée de nombreuses fonctionnalités de la version complète, mais reste un logiciel d'une puissance rare. Media Composer First permet donc de couvrir tout le spectre de la production de contenu audiovisuel professionnelle, mais aussi à destination du grand public. La version First donne la possibilité de créer jusqu'à 4 pistes vidéo et 8 pistes audio sur la timeline, et jusqu'à 5 chutiers (bins) par projet. Les outils d'étalonnage sont réduits au strict minimum avec quelques effets CC, commandes HSL et plage Luma. Même constat pour les effets audio et les options de mixage. Les options d'exportation seront limitées au 1080p et 60 images par seconde.

C'est d'ailleurs le plus ancien des logiciels de montage vidéo de cette liste, avec plus de 30 années d'existence au compteur. Une expérience qui se ressent dans l'utilisation du logiciel Media Composer, qui souffre de menus plutôt alambiqués et d'une interface assez rebutante de prime abord. Une connexion internet pour certaines fonctions sera obligatoire.