Son argument principal est tarifaire : l'offre Bip&Go Au forfait à 1,45 €/mois sur engagement annuel est la mensualité la plus basse du marché. Pour un conducteur qui prend l'autoroute toute l'année sans interruption, c'est mathématiquement l'option la moins chère sur 12 mois. Bip&Go propose également une formule À la carte à 1,90 €/mois circulé, sans engagement, pour ceux qui veulent plus de flexibilité.

L'une des vraies forces de Bip&Go, souvent sous-estimée, est sa couverture des ponts et ouvrages d'art : viaduc de Millau, pont de Normandie, pont de l'Île de Ré, pont de Tancarville, des passages que les deux concurrents ne couvrent pas toujours dans les mêmes conditions. Si vous habitez en Normandie ou dans le Sud-Ouest, c'est un critère qui peut peser lourd.

En revanche, Bip&Go est le seul des trois à facturer des frais de mise en service (environ 10 €) auxquels s'ajoutent des frais d'expédition. Le délai de livraison annoncé peut aller jusqu'à 72 heures ouvrées, soit parmi les plus longs du secteur. L'application mobile, fonctionnelle, reste moins intuitive que celle d'Ulys. Enfin, l'offre Au forfait implique un engagement annuel qui peut devenir pénalisant si votre utilisation de l'autoroute chute brutalement en cours d'année.