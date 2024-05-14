Autoroute, péage, embouteillage dans la voie. La scène est familière. Et pourtant, des millions de conducteurs continuent de payer leur péage à la main alors qu'une solution existe depuis deux décennies, et qu'elle est, selon les formules, disponible à partir de 0 € de frais d'entrée. On a épluché les grilles tarifaires, simulé les coûts réels sur 12 mois et passé au crible les avis clients pour vous donner une réponse claire, chiffrée et adaptée à votre profil.
TOP 3 des meilleurs badges télépéage en mars 2026
Mise à jour le 5 mars 2026 par la rédaction.
En 2026, trois acteurs dominent le marché : Ulys, Bip&Go et Fulli. Leurs offres ont évolué, leurs tarifs aussi. Et selon que vous soyez conducteur du dimanche, navetteur quotidien ou grand voyageur européen, la réponse n'est pas la même, loin de là.
- 🥇 Ulys : le meilleur badge télépéage pour 2026
- 🥈 Bip&go : la meilleure alternative pratique & flexible pour le télépéage
- 🥉 Fulli : le badge télépéage le plus intéressant si vous roulez en électrique
Comparatif des meilleurs badges de télépéage
|"",
|Ulys Classic
|Ulys Fréquence
|Bip&Go À la carte
|Bip&Go Au forfait
|Fulli Nomade
|Fulli Nomade+
|Mensualité France
|2,20 €/mois circulé
|1,90 €/mois fixe
|1,90 €/mois circulé
|1,45 €/mois (17,50 €/an)
|1,90 €/mois circulé
|1,90 €/mois circulé
|Mois non utilisés
|0 €
|1,90 € (toujours dû)
|0 €
|1,45 € (toujours dû)
|0 €
|0 €
|Frais de mise en service
|0 €
|0 €
|10 €
|10 €
|11 €
|15 €
|Frais de livraison
|0 €
|0 €
|6 €
|6 €
|4,50 €
|4,50 €
|Engagement
|Sans
|Sans
|Sans
|12 mois
|Sans
|Sans
|Option Espagne/Portugal
|+2,00 €/mois circulé
|—
|+2,50 €/mois circulé
|+2,50 €/mois circulé
|+2,40 €/mois circulé
|+2,40 €/mois circulé
|Option Italie
|+2,40 €/mois circulé
|—
|+2,50 €/mois circulé
|+2,50 €/mois circulé
|—
|✅ Incluse
|Résiliation
|Libre
|Libre
|Libre
|Pénalités possibles
|Libre
|Libre
|Frais non-utilisation longue
|15 € après 14 mois sans usage
|15 € après 14 mois sans usage
|—
|—
|10 € après inactivité prolongée
|10 € après inactivité prolongée
Les tarifs indiqués sont ceux communiqués par les opérateurs au 1er mars 2026 et peuvent évoluer sans préavis. En cas de doute, consultez directement les sites officiels Ulys, Bip&Go et Fulli avant toute souscription.
Ce qu'il faut retenir avant de comparer :
- Tous les badges donnent accès aux voies dédiées « t » et au péage en flux libre (passage à 30 km/h sans s'arrêter)
- Tous proposent une formule à 0 €/mois non utilisé (sauf Bip&Go Au forfait, engagement annuel)
- Seul Ulys ne facture aucun frais de mise en service ni de livraison
- Les options internationales (Espagne, Portugal, Italie) sont toujours en supplément et facturées uniquement les mois circulés
Ulys, le meilleur badge de télépéage en 2026
Ulys est l'offre de télépéage du groupe Vinci Autoroutes, le premier réseau autoroutier français. Avec plus de 6 millions d'utilisateurs, c'est le badge le plus répandu sur les autoroutes hexagonales, et pour de bonnes raisons.
Son atout principal tient en un chiffre : 0 €. Zéro euro de frais de mise en service, zéro euro de livraison, zéro euro les mois où vous ne prenez pas l'autoroute. C'est le seul des trois opérateurs à ne rien facturer à l'entrée, ce qui en fait la solution la moins risquée pour se lancer sans engagement financier.
L'offre se décline en plusieurs formules. Ulys Fréquence facture 0,90 € par jour d'utilisation, idéal si vos passages sont très irréguliers. Ulys Classic à 2 €/mois circulé convient à la grande majorité des conducteurs. Ulys 30 cible les navetteurs : pour 3 €/mois, il vous offre 30% de réduction sur un trajet favori dès 20 passages identiques dans le mois.L'application Ulys est la plus complète du marché : suivi de consommation en temps réel, accès aux bornes de recharge électrique sur le réseau Vinci, localisation des parkings partenaires et informations trafic. Pour les conducteurs de véhicules électriques, Ulys Electric (carte à 19,90 € en paiement unique) permet de gérer télépéage et recharge depuis une seule interface.
✅ Pourquoi on recommande Ulys ?
- Aucun frais à l'entrée : 0 € de mise en service, 0 € de livraison, Ulys est le seul des trois à ne rien facturer au départ
- Application très complète : suivi conso en temps réel, bornes électriques, parkings, trafic sur réseau Vinci
- 6 millions d'utilisateurs en France, leader incontesté du marché
- Offre Ulys 30 : -30% sur un trajet favori dès 20 passages identiques/mois (3 €/mois) — idéale pour les navetteurs
- Ulys Electric : badge télépéage + recharge électrique sur quasi-totalité des bornes françaises, carte à 19,90 € en paiement unique
❌ Les limites de cette solution
- Support client inégal : délais de réponse fréquemment signalés comme longs sur les avis en ligne (Trustpilot, Google)
- L'offre Ulys Premium à 3,50 €/mois est la plus chère du marché pour des services d'assistance que peu d'utilisateurs activent réellement
- Le dépôt de garantie d'environ 30 € sur certaines offres Premium est peu mis en avant lors de la souscription
Les tarifs Ulys en mars 2026
|Formule
|Mensualité
|Mois gratuits
|Frais de départ
|Ulys Fréquence
|0,90 €/jour utilisé
|—
|0 €
|Ulys Classic
|2 €/mois circulé
|Code ULYS0625 : 6 mois offerts
|0 €
|Ulys Premium
|3,50 €/mois circulé
|Variable
|0 € (+ dépôt ~30 €)
|Ulys 30
|3 €/mois
|—
|0 €
Option internationale : +2 €/mois pour Espagne/Portugal · +2,40 €/mois pour l'Italie
Bip&Go, le plus économique pour les gros rouleurs
Bip&Go est l'offre de télépéage du groupe Sanef, qui gère notamment les autoroutes du nord et de l'est de la France (A1, A4, A16, A26…). Avec 1,7 million de clients, c'est le deuxième opérateur du marché, loin derrière Ulys en volume mais bien ancré dans le paysage.
Son argument principal est tarifaire : l'offre Bip&Go Au forfait à 1,45 €/mois sur engagement annuel est la mensualité la plus basse du marché. Pour un conducteur qui prend l'autoroute toute l'année sans interruption, c'est mathématiquement l'option la moins chère sur 12 mois. Bip&Go propose également une formule À la carte à 1,90 €/mois circulé, sans engagement, pour ceux qui veulent plus de flexibilité.
L'une des vraies forces de Bip&Go, souvent sous-estimée, est sa couverture des ponts et ouvrages d'art : viaduc de Millau, pont de Normandie, pont de l'Île de Ré, pont de Tancarville, des passages que les deux concurrents ne couvrent pas toujours dans les mêmes conditions. Si vous habitez en Normandie ou dans le Sud-Ouest, c'est un critère qui peut peser lourd.
En revanche, Bip&Go est le seul des trois à facturer des frais de mise en service (environ 10 €) auxquels s'ajoutent des frais d'expédition. Le délai de livraison annoncé peut aller jusqu'à 72 heures ouvrées, soit parmi les plus longs du secteur. L'application mobile, fonctionnelle, reste moins intuitive que celle d'Ulys. Enfin, l'offre Au forfait implique un engagement annuel qui peut devenir pénalisant si votre utilisation de l'autoroute chute brutalement en cours d'année.
✅ Pourquoi on aime Bip & Go ?
- Bip&Go Au forfait à 1,45 €/mois (17,50 €/an) : le tarif mensuel le plus bas du marché pour un usage régulier
- Couverture ponts et ouvrages étendue (Viaduc de Millau, Île de Ré, pont de Normandie, Tancarville…), un avantage sur Fulli
- 1,7 million de clients, 2e acteur du marché : offre fiable et éprouvée
- Offre jeune conducteur avec réductions la première année
❌ Les limites de cette solution
- Frais de mise en service de 10 € (14 € avec option Italie) + frais d'expédition : le badge le plus coûteux à l'entrée
- L'offre Au forfait impose un engagement annuel, si vous n'utilisez pas l'autoroute pendant 4 mois, vous payez quand même
- Délai de livraison jusqu'à 72 heures ouvrées : plus long que ce que les concurrents pratiquent (Ulys : sous 48h)
- Les inconvénients de la formule "Au forfait" vs "À la carte" sont peu mis en avant lors de la souscription en ligne
Les tarifs Bip & Go en mars 2026
|Formule
|Mensualité
|Engagement
|Frais de départ
|À la carte
|1,90 €/mois circulé
|Sans
|10 € + expédition
|Au forfait
|1,45 €/mois
|1 an
|10 € + expédition
|Liber-t Vacances
|2 €/mois circulé
|Sans
|0 € (France/ESP/POR)
Option internationale : +2,50 €/mois pour Espagne/Portugal · +2,50 €/mois pour l'Italie
Fulli, le meilleur choix pour les véhicules électriques
Fulli est l'offre de télépéage du groupe APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône), qui exploite notamment les autoroutes A6, A7, A39 et A40. Anciennement commercialisé sous le nom Mango, Fulli a opéré sa mue ces dernières années pour se positionner comme le badge de la mobilité moderne, et notamment électrique.
Avec 4 millions d'utilisateurs, Fulli est en réalité plus utilisé que Bip&Go, mais sa notoriété grand public reste inférieure. Son positionnement est clair : un badge qui va au-delà du simple télépéage. Via l'application Fulli, un seul badge permet de gérer péages, bornes de recharge électrique et parkings partenaires sur une facturation unifiée. Pour les conducteurs de VE qui cherchent à simplifier leur vie, c'est l'argument le plus convaincant du marché.
Fulli se distingue également sur l'international : l'offre Fulli Nomade+ intègre d'emblée l'accès aux péages italiens, sans option supplémentaire à activer. Pour les conducteurs qui descendent régulièrement en Italie, que ce soit pour les vacances ou pour des trajets professionnels, c'est une économie directe par rapport à ses concurrents qui facturent systématiquement l'option Italie en supplément. L'accès à certains ferries italiens via le badge est également un avantage unique.
Le principal frein à l'adoption de Fulli reste ses frais d'entrée : environ 11 € de badge + 4,50 € de livraison, sauf lors des promotions saisonnières où les frais sont régulièrement annulés. L'application, bien que complète sur les fonctions essentielles, accuse un retard d'ergonomie par rapport à Ulys. Enfin, Fulli ne propose pas d'assistance panne mécanique intégrée en standard, là où Ulys Premium inclut ce service pour ses abonnés.
✅ Pourquoi on aime Fulli ?
- Meilleure intégration véhicule électrique : un seul badge pour télépéage + recharge + parkings, piloté depuis l'application Fulli
- Italie incluse dans l'offre Nomade+ sans surcoût initial, et certains ferries italiens acceptent le badge
- Frais de badge souvent annulés via promotions lors des périodes estivales
- Résiliation à tout moment, badge expédié sous 2 jours ouvrés
❌ Les limites de cette solution
- Frais de mise en service de ~11 € + livraison 4,50 € (France) : inévitables hors promo
- Moins de services additionnels que ses concurrents : pas d'assistance panne mécanique intégrée en standard, pas de SAV dédié 24h/24
- Marque moins connue du grand public (anciennement Mango mobilités), malgré 4 millions d'utilisateurs, la notoriété reste inférieure à Ulys
- L'application Fulli est fonctionnelle mais moins aboutie que celle d'Ulys sur les fonctions de navigation et suivi conso
Tarifs Fulli en mars 2026
|Formule
|Mensualité
|Engagement
|Frais de départ
|Nomade
|1,90 €/mois circulé
|Sans
|~11 € + 4,50 € livraison
|Nomade+
|1,90 €/mois circulé
|Sans
|~15 € + 4,50 € livraison
|Liber-t Vacances
|2 €/mois circulé
|Sans
|Similaire Nomade+
Option internationale : +2,40 €/mois pour Espagne/Portugal · +2,40 €/mois pour l'Italie (inclus dans Nomade+)
Comment nous avons sélectionné ces badges ?
Notre sélection repose sur cinq critères pondérés :
- Tarification réelle : abonnement mensuel, frais de mise en service, livraison, résiliation
- Couverture réseau : autoroutes françaises, péages urbains, parkings, flux libre
- Services additionnels : recharge électrique, assistance panne, programme fidélité
- Expérience utilisateur : qualité de l'application, réactivité du SAV, délais de livraison
- Compatibilité internationale : accès Espagne, Portugal, Italie, ferries
Telepass (opérateur italien) et les offres régionales type CITO Rhône-Alpes ne sont pas inclus : leur couverture nationale est partielle ou leur commercialisation grand public reste limitée en France.
Quel badge choisir selon votre profil ?
Les grilles tarifaires des trois opérateurs se ressemblent au premier coup d'œil. C'est quand on creuse les détails (frais de départ, mois d'engagement, options internationales) que les écarts se creusent vraiment. Et la différence entre le bon et le mauvais choix peut représenter plusieurs dizaines d'euros sur une année.
Le problème, c'est que la plupart des comparatifs se contentent d'aligner les mensualités. Or, un conducteur qui prend l'autoroute six fois par an n'a absolument pas le même intérêt qu'un navetteur qui fait l'aller-retour chaque semaine. De même, quelqu'un qui part régulièrement en vacances en Italie aura tout intérêt à regarder les options internationales avant de signer, au risque de mauvaise surprise à la frontière.
Pour vous aider à trancher sans vous noyer dans les conditions générales, nous avons construit trois profils types avec une simulation de coût réel sur 12 mois, frais d'entrée inclus. Identifiez celui qui vous ressemble le plus : le choix devient alors évident.
Conducteur occasionnel (2 passages péage/mois, 6 mois/an)
|Badge
|Mensualité
|Mois facturés
|Frais d'entrée
|Total annuel réel
|Ulys Classic
|2,20 €
|6
|0 €
|13,20 €
|Fulli Nomade
|1,90 €
|6
|15,50 €
|26,90 €
|Bip&Go À la carte
|1,90 €
|6
|16 €
|27,40 €
Verdict : Ulys Classic est imbattable pour un usage ponctuel. Zéro frais d'entrée, zéro engagement, et un coût annuel deux fois inférieur à ses concurrents.
Navetteur régulier (20 passages/mois, 11 mois/an)
|Badge
|Mensualité
|Mois facturés
|Frais d'entrée
|Total annuel réel
|Ulys Classic
|2,20 €
|11
|0 €
|24,20 €
|Bip&Go Au forfait
|1,45 €
|12 (engagement)
|16 €
|33,40 €
|Fulli Nomade
|1,90 €
|11
|15,50 €
|36,40 €
Verdict : Ulys Classic reste le plus avantageux même pour un usage régulier, grâce à l'absence de frais d'entrée. Bip&Go Au forfait ne devient compétitif que sur un horizon de 2 à 3 ans d'utilisation ininterrompue.
Grand voyageur (France + Espagne + Italie, 6 mois/an à l'international)
|Badge
|Formule
|Mensualité base
|Option internationale
|Frais entrée
|Total annuel réel
|Fulli Nomade+
|Sans engagement
|1,90 € x 6
|ESP/POR : +2,40 € x 6 (Italie incluse)
|19,50 €
|48,90 €
|Ulys Classic
|Sans engagement
|2,20 € x 6
|ESP/POR : +2 € x 6 / Italie : +2,40 € x 6
|0 €
|51,60 €
|Bip&Go À la carte
|Sans engagement
|1,90 € x 6
|ESP/POR+IT : +5 € x 6
|16 €
|57,40 €
Verdict : Fulli Nomade+ est le plus avantageux pour les voyageurs européens réguliers, notamment grâce à l'Italie incluse dans le badge. L'écart avec Ulys Classic se resserre à partir de la 2e année (sans frais d'entrée à renouveler).
Ce qu'il faut retenir avant de souscrire
Avant de commander votre badge, vérifiez ces quatre points :
- Votre fréquence réelle d'utilisation : occasionnel → Ulys Classic, régulier → Bip&Go Au forfait ou Ulys 30
- Vos destinations : si vous allez en Italie plusieurs fois par an, Fulli Nomade+ économise sur les options
- Votre type de véhicule : VE → Fulli ou Ulys Electric ; classe 2 ou 5 (camping-car, remorque) → vérifier la compatibilité de l'offre choisie
- Votre budget à l'entrée : si vous ne voulez rien débourser pour commencer, seul Ulys est à 0 € de frais de départ
FAQ - Tout savoir des badges de télépéage
Un badge de télépéage est-il rentable pour un usage occasionnel ?
Oui, à partir d'un seul passage par mois avec Ulys Classic (0 € de frais d'entrée, 2 €/mois circulé, gratuit les autres mois). Le badge se rentabilise immédiatement par le gain de temps aux péages et l'accès au flux libre.
Peut-on changer de badge facilement ?
Oui. Les trois opérateurs proposent des offres sans engagement et permettent la résiliation directement depuis l'application mobile. Comptez quelques jours ouvrés pour recevoir le nouveau badge. Il est conseillé d'attendre la réception du nouveau badge avant de résilier l'ancien pour ne pas avoir de rupture de service.
Quel badge télépéage sans abonnement mensuel fixe ?
Ulys Fréquence (0,90 €/jour utilisé), Fulli Nomade (1,90 €/mois circulé, 0 € sinon) et Bip&Go À la carte (1,90 €/mois circulé, 0 € sinon) : les trois ne facturent rien les mois où vous n'utilisez pas votre badge.
Badge télépéage pour véhicule électrique : lequel choisir ?
Fulli est le mieux intégré : un seul badge gère télépéage, bornes de recharge et parkings sur la même facture. Ulys propose aussi une carte Electric (19,90 € une fois) pour accéder à la quasi-totalité des bornes françaises, combinable avec le télépéage. Bip&Go offre -50% sur une carte de recharge électrique pour ses abonnés.
Quel badge de télépéage pour un camping-car ou un véhicule de classe 2 ?
Les trois opérateurs proposent des offres compatibles avec les véhicules de classe 2 (empattement > 3 m ou hauteur > 2 m), mais les tarifs de péage sont différents de ceux des véhicules légers, c'est le concessionnaire d'autoroute qui fixe le tarif, pas l'opérateur de badge. Chez Ulys, il suffit de déclarer la classe de votre véhicule lors de la souscription ou depuis l'application. Bip&Go et Fulli proposent la même déclaration en ligne. Dans tous les cas, un seul badge suffit, il n'est pas nécessaire d'en commander un spécifique pour un camping-car.
Peut-on utiliser son badge en Belgique ou en Allemagne ?
Non. Les trois badges (Ulys, Fulli, Bip&Go) ne couvrent que la France, l'Espagne, le Portugal et l'Italie. Pour la Belgique, l'Allemagne ou d'autres pays européens, il faut se tourner vers Telepass, dont la distribution reste limitée en France.
Y a-t-il des frais de résiliation ?
Aucun, chez les trois opérateurs. La résiliation se fait sans frais, via l'espace client ou l'application. Seul Bip&Go Au forfait implique un engagement annuel, une résiliation anticipée peut entraîner des pénalités selon les conditions générales en vigueur.
Combien de temps pour recevoir son badge ?
Ulys et Fulli expédient sous 2 jours ouvrés. Bip&Go annonce jusqu'à 72 heures ouvrées. Prévoyez une commande au moins une semaine avant votre départ si vous préparez des vacances.