Qu'est-ce qu'un navigateur web ?

Un navigateur web est un logiciel qui permet d'accéder aux sites et aux contenus disponibles sur Internet. Il interprète le code des pages web (HTML, CSS, JavaScript, etc.) pour afficher textes, images, vidéos et éléments interactifs dans une interface claire et compréhensible. Au fil du temps, ils ont intégré des fonctions pratiques comme la gestion des onglets, la navigation privée, la synchronisation des favoris ou encore l'ajout d'extensions pour personnaliser l'expérience en ligne.

Le tout premier navigateur web, baptisé WorldWideWeb (puis renommé Nexus), a été créé en 1990 par Tim Berners-Lee, l’inventeur du Web. Bien qu’il soit aujourd’hui obsolète, il a ouvert la voie aux navigateurs modernes. Avant l’arrivée d’Internet Explorer au milieu des années 1990, Netscape Navigator dominait largement le marché en France et dans de nombreux autres pays, grâce à sa simplicité et à sa compatibilité avec les standards du Web de l’époque.

Internet Explorer, lancé par Microsoft en 1995, a ensuite écrasé la concurrence en étant intégré par défaut à Windows, devenant pendant plus d’une décennie le navigateur le plus utilisé au monde. Cependant, face à l’émergence de solutions plus rapides, sécurisées et innovantes comme Mozilla Firefox, Google Chrome ou Safari, il a progressivement perdu sa position dominante, jusqu’à sa disparition officielle en 2022.

Un navigateur web n'est pas un moteur de recherche

Il est fréquent de confondre ces deux notions, notamment avec l’exemple de Google Chrome et du moteur de recherche Google. Le navigateur est le logiciel qui permet de visiter des sites web et d’afficher leurs contenus, tandis qu’un moteur de recherche est un service en ligne qui aide à trouver ces sites ou des informations précises à partir de mots-clés.

Ainsi, Chrome est un navigateur et Google Search un moteur de recherche. On peut utiliser d’autres moteurs (Bing, Qwant, DuckDuckGo…) dans Chrome, tout comme on peut accéder à Google Search depuis Firefox, Safari ou Edge. La confusion vient souvent du fait que la page d’accueil ou la barre d’adresse d’un navigateur envoie directement vers le moteur de recherche défini par défaut.