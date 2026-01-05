Le secret de ce tour de passe-passe réside dans l'utilisation du format graphique Sixel. Cette technologie, héritée des terminaux et imprimantes d'une autre époque, permet d'encoder des images (bitmaps) directement en séquences d'échappement pour le terminal. Sous le capot, Brow6el utilise le moteur Chromium Embedded Framework (CEF) pour charger la page, puis la convertit en temps réel en flux Sixel. Résultat : vous naviguez sur YouTube ou Reddit avec le rendu visuel exact, mais encapsulé dans la froide austérité de votre console Linux.​

L'outil ne fait pas l'impasse sur l'ergonomie, ou du moins, sa version spartiate. Il gère la navigation à la souris, mais brille surtout par ses raccourcis clavier (H, J, K, L pour se déplacer) qui raviront les puristes de l'efficacité nourris à Vim. Il intègre même un bloqueur de publicités natif et gère les pop-ups, prouvant qu'il ne s'agit pas juste d'une démo technique, mais d'une tentative fonctionnelle de repenser l'accès au réseau.​