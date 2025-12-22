Au-delà des principes éthiques, c'est la réalité physique des machines qui a rappelé Mozilla à l'ordre de manière assez brutale. La version 141 du logiciel, censée faciliter la vie avec son rangement automatique des onglets, s'est transformée en véritable radiateur pour ordinateurs portables. Les témoignages d'internautes désemparés ont inondé la toile, racontant comment leur processeur s'emballait sans raison apparente à la moindre petite requête.​

L'intégration de ces technologies gourmandes a alourdi un logiciel déjà passablement encombré par des années de rajouts successifs et de services facultatifs. On appelle cela de l'encombrement logiciel, un mal qui ronge Firefox et fait regretter la légèreté d'antan aux puristes de la navigation fluide. En choisissant des formats de calcul peu optimisés pour l'économie d'énergie, les ingénieurs ont surtout réussi à transformer une idée séduisante en fardeau technologique pour les batteries.​

La fondation promet désormais que ce fameux bouton d'arrêt d'urgence nettoiera l'interface de fond en comble pour redonner au navigateur son allure de jeunesse. Il ne s'agira pas d'une simple option cachée dans les méandres des réglages, mais d'une véritable barrière de sécurité pour ceux qui refusent le bruit numérique. Reste à savoir si cette promesse suffira à effacer le souvenir d'une tentative de passage en force qui a laissé des traces dans la confiance des utilisateurs.