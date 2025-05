En rachetant Pocket en 2017, Mozilla souhaitait proposer un outil permettant de sauvegarder des articles et de les consulter hors ligne. On se souvient que plusieurs utilisateurs avaient grincé des dents en le voyant par la suite intégré par défaut au sein de Firefox. L’application a tout de même séduit bon nombre d'internautes en retournant des recommandations personnalisées.

Depuis hier, il n'est plus possible de télécharger Pocket ni de souscrire à un nouvel abonnement Pocket Premium. Les abonnements mensuels et annuels en cours seront automatiquement résiliés, et les utilisateurs ayant opté pour la formule annuelle recevront un remboursement automatique à compter du 8 juillet 2025. Les internautes sont invités à exporter l’ensemble de leurs contenus sauvegardés avant 8 octobre 2025, après quoi tous les contenus seront définitivement supprimés. Par ailleurs, l’API du service cessera de fonctionner à cette même date : il ne sera donc plus possible d’y accéder pour lire ou écrire des données.

En parallèle, Fakespot, racheté en 2023, proposait une analyse automatisée des avis en ligne pour détecter les manipulations et améliorer la fiabilité des achats. Son intégration dans l’écosystème Mozilla visait à renforcer la confiance des utilisateurs lors de leurs navigations sur des sites marchands.

À compter du 1er juillet 2025, les extensions, applications mobiles et le site web de Fakespot ne seront plus accessibles aux utilisateurs. Par ailleurs, la fonctionnalité Review Checker intégrée à Firefox, qui permettait d’évaluer l’authenticité des avis en ligne, sera désactivée dès le 10 juin 2025.