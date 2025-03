Meilleur forfait mobile, comparateur gratuit (mars 2025)

Le saviez-vous ? La plupart des usagers n'utilisent que 13 Go d'internet mobile par mois. Aussi, il n'est pas toujours nécessaire d'opter pour un forfait 100 Go pour couvrir vos besoins.

Par exemple, si votre téléphone n'est qu'un moyen basique de communiquer (appels, SMS, quelques MMS) et que vous n'utilisez Internet que pour consulter vos mails et scroller sur Google Actualités, vous n'avez pas forcément besoin de 70, 100 ou 130 Go de data.

Si vous vous connaissez bien et que vous n'êtes vraiment pas friand de données mobiles et qu'au pire, vous passez plutôt par votre Wi-Fi local ou celui de votre belle-mère, alors une enveloppe de 100 Mo ou 200 Mo, comme le proposent Sosh, La Poste Mobile et Coriolis, peut suffire. Posséder un forfait de 1 ou 2 Go (que l'on trouve à moins de 10 euros/mois aujourd'hui) pourrait vous tranquilliser, une heure complète de navigation sur Internet pouvant tout de même coûter plusieurs dizaines de Mo.

Si aux e-mails vous ajoutez un usage régulier des réseaux sociaux ou d'outils comme Google Maps, voire de quelques rares vidéos sur YouTube ou quelques heures de streaming musical (Deezer, Spotify), là aussi, inutile de monter très haut en data. Une enveloppe mensuelle de 20, 40 voire 70 Go vous aidera à franchir chaque mois au chaud.

Évidemment, si vous êtes amateur de streaming (Netflix, Apple TV, Disney+ ou Amazon) que vous passez des heures sur Instagram, Facebook, TikTok et Snapchat, que vous êtes amateur de jeux vidéo et que vous effectuez des partages de connexion, alors oui, privilégiez la sécurité avec un forfait 100 Go ou plus.