Forfait Bouygues Telecom : les meilleurs abonnements mobiles

Les nombreux forfaits Sensation de Bouygues Telecom se divisent en deux catégories : les forfaits avec l'essentiel pour communiquer et ceux avec le plein de gigas pour naviguer presque sans compter sur l'internet mobile. Nous allons ici nous concentrer sur les premiers.

Et plus particulièrement sur les forfaits 5Go, 70Go et 90 Go qui sont les forfaits Sensation 4G de référence, bien que les deux derniers soient déjà compatibles avec le réseau 5G de l'opérateur. Le premier, qui peut être bloqué, propose donc 5 Go de données mobiles par mois, à utiliser en France Métropolitaine, en Europe, DOM et Andorre. En parallèle, il inclut les appels et SMS illimités dans l'Hexagone, mais aussi depuis l'Europe, les DOM et Andorre.

Pour le second, l'enveloppe se compose de 70 Go de data, dont 25 Go peuvent être utilisés lors de vos déplacements à l'étranger : Europe, DOM, Andorre et Suisse. Les appels et SMS sont également illimités dans l'Hexagone et depuis les destinations citées précédemment.

Enfin, le dernier propose 90 Go de données mobiles dont 50 Go sont utilisables depuis les zones Europe, DOM, Andorre et Suisse. Quant aux appels et SMS, ils sont illimités selon les mêmes conditions que le forfait présenté avant. Parmi les services intégrés, on note la présence d'une 2ème carte SIM internet gratuite pour utiliser son forfait depuis un autre appareil, ainsi que la reprise de son smartphone à prix garanti dans le cadre d'un renouvellement du forfait.

Attention, pour ces trois abonnements, les MMS sont illimités exclusivement en France Métropolitaine. À l'étranger, ils sont décomptés de l'enveloppe de données internet mobile. Ces forfaits Sensation 4G sont plutôt basiques, mais ils embarquent néanmoins deux options très intéressantes : le prêt gratuit d'un téléphone en cas de perte, panne, casse ou vol, et une remise sur la réparation de votre smartphone chez WeFix.