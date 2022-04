Forfait Sosh : les meilleures offres sans engagement

Booster son forfait mobile passe évidemment aussi par les offres permettant de passer des appels vers et depuis l'étranger. Sur ce point Sosh ne rate pas le coche avec des services internationaux très complets bénéficiant de tarifs raisonnables au regard de la concurrence.



En ce qui concerne les appels depuis l'étranger, l'opérateur low cost a mis en place plusieurs « Pass Evasion ». Difficile de lister exhaustivement le détail de chaque Pass ici : le Pass USA/Canada est le seul à proposer les SMS et appels illimités. Les Pass Evasion 1, 2 et 3 regroupent des destinations variées comme le Brésil, la Chine, la Russie pour le premier, l'Argentine et d'autres pays d'Amérique du Sud et d'Amérique latine pour le second et des pays comme le Cambodge et l'Afghanistan pour le troisième. Pour les autres pays, Sosh a prévu un Pass Monde.

Les options sont aussi nombreuses pour appeler vers l'international, et non pas depuis l'international cette fois-ci. On trouve ainsi plusieurs options permettant d'appeler, par exemple, vers le Maroc ou la Tunisie, avec le choix entre tous les opérateurs ou seulement vers les mobiles Orange. L'Afrique est d'ailleurs à l'honneur avec un forfait de plusieurs heures vers les mobiles Orange pour seulement quelques euros par mois.