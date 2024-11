Avec l’aspirateur lavant, vous devenez maître de votre temps puisqu’il réunit deux usages en un : aspirateur et serpillière. Certains modèles proposent même une fonction de séchage, qui ne laisse qu'une fine pellicule d’humidité pour un séchage plus rapide. Si on l'envisageait avant comme un modèle d’appoint, les nouveaux modèles sont plus endurants et bardés de technologies qui rendent cet appareil polyvalent et idéal pour le quotidien.

Dans la majorité des cas, l’aspirateur lavant agit en plusieurs étapes. Il commence par aspirer les poussières et débris, puis lave et frotte les taches, avant d’aspirer l’eau sale dans son réservoir. Il convient donc de privilégier les modèles pourvus de deux réservoirs (eau propre d'un côté et sale de l'autre), pour éviter de finir votre séance de nettoyage à l’eau souillée.