Les principaux types de robots piscine sont :

Le robot de piscine électrique

Le robot hydraulique à pression

Le robot piscine hydraulique à aspiration

Le robot de piscine électrique est certainement le « Graal », mais c’est aussi le plus cher. Les ordres de prix s’étalent entre plusieurs centaines d’euros… et plus de 1 000 euros ! Ce tarif est justifié par les performances de ce produit. Le nettoyage est efficace et souvent complet (fond et parois, parfois ligne d’eau et même marches). Ce type de robot de piscine peut fonctionner au moyen d’un raccordement électrique ou embarquer une batterie pour un fonctionnement autonome. En outre, ils peuvent disposer de fonctionnalités connectées. Si tel est le cas, vous pouvez programmer le robot de piscine à distance, programmer les cycles et suivre les déplacements… voire prendre le contrôle vous-même. C'est intéressant pour insister sur une zone spécifique sans que le robot perde de temps à nettoyer le reste de la surface.

Viennent ensuite les robots piscine avec fonctionnement hydraulique. On en distingue deux : à pression et à aspiration. Le robot à pression se sert de la puissance de l’eau pour avancer. Il est relié à une pompe (le surpresseur) qui utilise la pression pour un nettoyage efficace. Le robot de piscine à aspiration ressemble à un balai aspirateur. C’est un choix économique, mais la qualité du nettoyage est variable, et le robot de piscine balai ne nettoie que le fond. Avec l'évolution du marché des robots électriques et l'arrivée de référence d'entrée de gamme, l'achat d'un robot à fonctionnement hydrauliques semble de plus en plus obsolète.