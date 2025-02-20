Comparatif PC portable 2025 : tous les modèles testés

Nous appliquons un protocole complet et rigoureux, centré sur des critères essentiels comme la qualité de construction, l’affichage, les performances réelles, la fiabilité thermique et l’autonomie. Cette approche détaillée et transparente garantit des évaluations pertinentes pour aider les utilisateurs à faire un choix éclairé.



1. Design & ergonomie

L’évaluation débute par l’examen du design, de la qualité de fabrication et de l’ergonomie générale de la machine. Nous nous attardons sur les matériaux utilisés, la robustesse du châssis, la qualité des charnières et les éventuelles certifications de résistance. Le confort d’utilisation est également passé au crible : clavier (retour de frappe, bruit, disposition), pavé tactile (précision, glisse) et portabilité (poids, encombrement). Enfin, la connectique est analysée dans le détail, tout comme la qualité de la webcam, des haut-parleurs et la facilité d’accès aux composants internes pour une éventuelle mise à niveau.



2. Qualité d’image

Nous utilisons une sonde professionnelle pour mesurer de manière précise la qualité d’image. Luminance, contraste, fidélité colorimétrique (DeltaE), température des couleurs, couverture des espaces sRGB et DCI-P3 : tout est mesuré objectivement. La rédaction vérifie aussi l’uniformité de la dalle, la présence éventuelle de fuites de lumière ou de halos, ainsi que les angles de vision. Les PC portables orientés gaming ou création sont également testés sur leur taux de rafraîchissement et leur compatibilité avec les technologies adaptatives comme FreeSync ou G-Sync.



3. Performances

Les performances sont mesurées à travers une batterie de tests synthétiques et pratiques. Nous utilisons Cinebench pour évaluer les capacités du processeur, 3DMark et des jeux récents pour tester les performances graphiques, et CrystalDiskMark pour la vitesse du SSD. Les modèles intégrant des fonctions IA sont également testés via UL Procyon AI Inference. En parallèle, un test de stress thermique (via AIDA64) permet d’évaluer la gestion de la chaleur et le bruit des ventilateurs, avec mesures précises des températures internes et externes, ainsi que du niveau sonore pendant l’effort.



4. Autonomie

L’autonomie est testée de manière réaliste, via la lecture continue d’une vidéo en streaming dans des conditions reproductibles (luminosité maximale, casque branché, clavier éteint, mode économie d’énergie). Cela permet d’estimer le temps réel d’utilisation dans un scénario courant. Le temps de recharge complet de la batterie est également mesuré, tout comme la compacité du chargeur, critère important pour la mobilité.