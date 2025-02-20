Comparatif PC portable 2025 : tous les modèles testés

Vous cherchez un PC portable pour le travail, les études, le gaming ou simplement pour un usage quotidien, mais vous êtes perdu face à la multitude d’options disponibles ? Entre processeurs, cartes graphiques, autonomie, poids, qualité d’écran et rapport qualité/prix, il est parfois difficile de savoir quel modèle correspond vraiment à vos besoins. Que vous soyez étudiant, professionnel nomade, créatif ou joueur exigeant, notre comparateur vous accompagne pour trouver le PC portable fait pour vous — et au meilleur prix.
Trier par : Popularité
HP OMEN Max 16 (2025)
- Processeur : Intel Core Ultra 9 275HX
- Taille de la mémoire : 32Go
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 5090
8 /10
À partir de
4310,71€
4310,71€
8/10
4310,71€ - Intel Core Ultra 9 275HX - 32Go - NVIDIA GeForce RTX 5090;
ASUS Zenbook A14
- Processeur : Qualcomm Snapdragon X (X1-26-100)
- Taille de la mémoire : 16Go
- Carte graphique : Adreno X1-45
7 /10
À partir de
1599€
1599€
7/10
1599€ - Qualcomm Snapdragon X (X1-26-100) - 16Go - Adreno X1-45;
Apple MacBook Air M4 (13 pouces)
- Processeur : Apple M4
- Taille de la mémoire : 32Go
- Carte graphique : Apple GPU
8 /10
À partir de
999€
999€
8/10
999€ - Apple M4 - 32Go - Apple GPU;
MSI Raider A18 HX AI (2025)
- Processeur : Intel Core Ultra 9 285HX
- Taille de la mémoire : 64Go
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 5080
8 /10
À partir de
4435,99€
4435,99€
8/10
4435,99€ - Intel Core Ultra 9 285HX - 64Go - NVIDIA GeForce RTX 5080;
Razer Blade 16 (2025)
- Processeur : AMD Ryzen AI 9 HX 370
- Taille de la mémoire : 32Go
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 5090
8 /10
À partir de
3615,2€
3615,2€
8/10
3615,2€ - AMD Ryzen AI 9 HX 370 - 32Go - NVIDIA GeForce RTX 5090;
MSI Crosshair 16 HX AI
- Processeur : Intel Core Ultra 7 255 HX
- Taille de la mémoire : 16Go
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 5070
8 /10
À partir de
2299€
2299€
8/10
2299€ - Intel Core Ultra 7 255 HX - 16Go - NVIDIA GeForce RTX 5070;
ASUS ROG Flow Z13 (2025)
- Processeur : AMD Ryzen AI MAX MAX+ 395
- Taille de la mémoire : 32Go
- Carte graphique : Radeon 8060S
8 /10
À partir de
1899,99€
1899,99€
8/10
1899,99€ - AMD Ryzen AI MAX MAX+ 395 - 32Go - Radeon 8060S;
Apple MacBook Air M3 15 pouces
- Processeur : Apple M3
- Taille de la mémoire : 16Go
- Carte graphique : Apple M3 (10 cœurs)
8 /10
À partir de
1269€
1269€
8/10
1269€ - Apple M3 - 16Go - Apple M3 (10 cœurs);
Microsoft Surface Laptop 13" (2025)
- Processeur : Snapdragon X Plus
- Taille de la mémoire : 16Go
- Carte graphique : Qualcomm Adreno GPU
À partir de
914,83€
914,83€
914,83€ - Snapdragon X Plus - 16Go - Qualcomm Adreno GPU;
Apple MacBook Air M4 (15 pouces)
- Processeur : Apple M4
- Taille de la mémoire : 16Go
- Carte graphique : Apple GPU
8 /10
À partir de
1514€
1514€
8/10
1514€ - Apple M4 - 16Go - Apple GPU;
Apple MacBook Air M3 13 pouces
- Processeur : Apple M3
- Taille de la mémoire : 8Go
- Carte graphique : Apple GPU M3
8 /10
À partir de
1143,63€
1143,63€
8/10
1143,63€ - Apple M3 - 8Go - Apple GPU M3;
Acer Nitro V15 (2024)
- Processeur : AMD Ryzen 7 7735HS
- Taille de la mémoire : 16Go
- Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 4060
7 /10
À partir de
1646,95€
1646,95€
7/10
1646,95€ - AMD Ryzen 7 7735HS - 16Go - Nvidia GeForce RTX 4060;
Medion Erazer Deputy P60
- Processeur : Intel Core i7-12650H
- Taille de la mémoire : 16Go
- Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 4070
7 /10
À partir de
1139,99€
1139,99€
7/10
1139,99€ - Intel Core i7-12650H - 16Go - Nvidia GeForce RTX 4070;
ASUS ROG Zephyrus G14 2024
- Processeur : AMD Ryzen 9 8945HS
- Taille de la mémoire : 32Go
- Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 4070
8 /10
À partir de
4105,99€
4105,99€
8/10
4105,99€ - AMD Ryzen 9 8945HS - 32Go - Nvidia GeForce RTX 4070;
Microsoft Surface Pro 11
- Processeur : Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-80-100)
- Taille de la mémoire : 16Go
- Carte graphique : Qualcomm Adreno
8 /10
À partir de
2451,82€
2451,82€
8/10
2451,82€ - Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-80-100) - 16Go - Qualcomm Adreno;
ASUS Vivobook S15 — Snapdragon X Plus
- Processeur : Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100
- Taille de la mémoire : 16Go
- Carte graphique : iGPU Adreno
8 /10
À partir de
1111,41€
1111,41€
8/10
1111,41€ - Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100 - 16Go - iGPU Adreno;
ASUS ProArt P16
- Processeur : Processeur AMD Ryzen AI 9 HX 370
- Taille de la mémoire : 64Go
- Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 4070
8 /10
À partir de
2986,99€
2986,99€
8/10
2986,99€ - Processeur AMD Ryzen AI 9 HX 370 - 64Go - Nvidia GeForce RTX 4070;
Acer Aspire 14 AI
- Processeur : Intel Core Ultra 5 226V
- Taille de la mémoire : 16Go
- Carte graphique : Intel Arc 130V
8 /10
À partir de
818,02€
818,02€
8/10
818,02€ - Intel Core Ultra 5 226V - 16Go - Intel Arc 130V;
Alienware Area-51 (2025)
- Processeur : Intel Core Ultra 9 275HX
- Taille de la mémoire : 32Go
- Carte graphique : Jusqu'au NVIDIA GeForce RTX 5080
7 /10
À partir de
3999€
3999€
7/10
3999€ - Intel Core Ultra 9 275HX - 32Go - Jusqu'au NVIDIA GeForce RTX 5080;
HP Pavilion Plus 14-ew1001nf
- Processeur : Intel Core Ultra 5
- Taille de la mémoire : 16Go
- Carte graphique : Intel Arc Graphics
7 /10
À partir de
799€
799€
7/10
799€ - Intel Core Ultra 5 - 16Go - Intel Arc Graphics;
Comment testons-nous les PC portables ?
Nous appliquons un protocole complet et rigoureux, centré sur des critères essentiels comme la qualité de construction, l’affichage, les performances réelles, la fiabilité thermique et l’autonomie. Cette approche détaillée et transparente garantit des évaluations pertinentes pour aider les utilisateurs à faire un choix éclairé.
1. Design & ergonomie
L’évaluation débute par l’examen du design, de la qualité de fabrication et de l’ergonomie générale de la machine. Nous nous attardons sur les matériaux utilisés, la robustesse du châssis, la qualité des charnières et les éventuelles certifications de résistance. Le confort d’utilisation est également passé au crible : clavier (retour de frappe, bruit, disposition), pavé tactile (précision, glisse) et portabilité (poids, encombrement). Enfin, la connectique est analysée dans le détail, tout comme la qualité de la webcam, des haut-parleurs et la facilité d’accès aux composants internes pour une éventuelle mise à niveau.
2. Qualité d’image
Nous utilisons une sonde professionnelle pour mesurer de manière précise la qualité d’image. Luminance, contraste, fidélité colorimétrique (DeltaE), température des couleurs, couverture des espaces sRGB et DCI-P3 : tout est mesuré objectivement. La rédaction vérifie aussi l’uniformité de la dalle, la présence éventuelle de fuites de lumière ou de halos, ainsi que les angles de vision. Les PC portables orientés gaming ou création sont également testés sur leur taux de rafraîchissement et leur compatibilité avec les technologies adaptatives comme FreeSync ou G-Sync.
3. Performances
Les performances sont mesurées à travers une batterie de tests synthétiques et pratiques. Nous utilisons Cinebench pour évaluer les capacités du processeur, 3DMark et des jeux récents pour tester les performances graphiques, et CrystalDiskMark pour la vitesse du SSD. Les modèles intégrant des fonctions IA sont également testés via UL Procyon AI Inference. En parallèle, un test de stress thermique (via AIDA64) permet d’évaluer la gestion de la chaleur et le bruit des ventilateurs, avec mesures précises des températures internes et externes, ainsi que du niveau sonore pendant l’effort.
4. Autonomie
L’autonomie est testée de manière réaliste, via la lecture continue d’une vidéo en streaming dans des conditions reproductibles (luminosité maximale, casque branché, clavier éteint, mode économie d’énergie). Cela permet d’estimer le temps réel d’utilisation dans un scénario courant. Le temps de recharge complet de la batterie est également mesuré, tout comme la compacité du chargeur, critère important pour la mobilité.
