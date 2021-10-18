Comparatif : Quel est le meilleur ordinateur portable à acheter en 2018 ?

Acheter un ordinateur portable implique de voir sa machine évoluer avec le temps, justement sur le plan logiciel, tant chez Microsoft que chez Apple ou Linux. Microsoft a depuis les lancements de Windows 10 et 11 adopté une politique qui vise le déploiement régulier de mises à jour mineures et majeures, au rythme de deux mises à jour majeures par an. La firme semble d'ailleurs vouloir compter sur son système d'exploitation pour encore plusieurs années, ce qui vous laisse le temps de voir venir.

Chez Apple, macOS change de peau de manière annuelle et gratuite. Une fois que vous avez acheté un Mac, votre appareil sera mis à jour régulièrement pour la correction de bugs, le colmatage éventuel de failles et l'ajout de fonctionnalités mineures (un peu comme Windows 10 et 11 sur ce plan). Il profitera pendant plusieurs années (selon un planning géré par Apple) des mises à jour macOS les plus importantes, qui apporteront cette fois des nouveautés plus conséquentes.