Comparatif : Quel est le meilleur ordinateur portable à acheter en 2018 ?

Comment choisir son ordinateur portable ?

La sélection ordinateur portable de la rédac'

1. Les différents usages d'un PC portable

2. Quelle dimension et quel poids pour votre ordinateur portable ?

3. Quelle taille de dalle choisir ?

Quel type de dalle pour votre écran ?

4. Quels critères prendre en compte pour le choix de la batterie ?

5. Comment bien choisir votre processeur?

6. AMD ou Nvidia, quelle carte graphique choisir ?

7. Port Thunderbolt, Usb-C, quelle connectique pour votre ordinateur portable ?

8. HDD ou SDD, quelle solution de stockage adopter pour mon pc ?

9. Quelle quantité de ram pour mon futur ordinateur?

10. Quel budget pour l'achat de votre ordinateur portable?

Le choix d'un PC portable peut se révéler complexe lorsque l'on passe le critère subjectif du look ou de la préférence d'une marque, et que l'on rentre dans les détails techniques. Comment sélectionner le meilleur modèle lié à ses besoins et avec quelles caractéristiques ?Nous vous orientons sur les point-clés suivants :: ce sont les ordinateurs portables les plus accessibles, « netbooks » compacts à relativement très, mais peu véloces et limités à de la: pour les utilisateurs se déplaçant très souvent avec leur PC et souhaitant s'en servir pendant leur, de façon intuitive et avec une: utilisation plus polyvalente pour, mais aussi permettre de la, avec du jeu vidéo ponctuel, mais non gourmand en ressources.: un profil ne voulantpour que les derniers titres de jeux vidéo soient fluides en haute définition.: c'est un outil de travail, il est donc attendu avec de très bonnes, sans pour autant sacrifier la portabilité.Deux critères peuvent vous orienter sur les dimensions de votre futur PC. Tout d'abord, vous avez sans doute une exigence de taille, pour pouvoir le caser dans votre sac ou ne pas envahir votre bureau, puis celle du poids. Lesde longueur, les plus fins tournent autour d'un centimètre d'épaisseur, et un bon modèle doit pouvoir se porter à bout de bras sans difficulté, soitPour un transport peu régulier et du multimédia,. Beaucoup plus sédentaires, les transportables et modèles pour, car ils ont à loger un grand écran, des capacités élevées, et/ou une carte graphique exigeant de la place pour se refroidir.Elle se mesure non pas en centimètres, mais en pouces (1'' = 2,54 cm), et désigne la diagonale de l'écran. De, vous visez une utilisation principalement, donc unou 2 en 1, et ne faites pas du multimédia votre priorité. De, c'est le cœur des ventes, oùseront confortables, la taille d'écran suffisante pour visionner votre série préférée, faire du, ou du jeu vidéo ponctuel. Certains peuvent se révéler nomades, de plus en plus légers, et parfois à écran tactile pivotant.Les plus grandes diagonales, de, visent ceux ayant des attentes enpour davantage de précision. En contrepartie, ils limitent l'autonomie et augmentent la taille ainsi que le poids du PC.Un écran se définit par plusieurs caractéristiques : son type de dalle, ses capacités tactiles, et sa résolution. Une fois la taille d'écran sélectionnée, certains choix tomberont sous le sens, comme un modèle tactile pour une utilisation nomade, associé généralement à une petite diagonale, et obligatoirement à surface brillante. Cette dernière se trouve également sur des écrans non tactiles, assurant une meilleure robustesse, ainsi que des couleurs vives et des noirs profonds. Un plus pour les séries, films et jeux vidéo.À l'opposé, un plus, moins fatigant visuellement en bureautique et professionnel. Une telle dalle a aussi l'avantage de ne pas subir de reflets, donc à sélectionner automatiquement si vous comptez une utilisation en extérieur.Ensuite, la résolution jouera sur la qualité d'image. En 2018, le. Les entrées de gamme se limitent parfois à 1366 x 768 px (HD) ou 1600 x 900 px (HD+), ce qui est acceptable pour de la bureautique. Les PC les plus onéreux commencent à adopter des résolutions plus élevées, voire du 4K (3840 x 2160 pixels) pour encore plus de définition, mais tenant aujourd'hui du gadget à moins d'être professionnel de la vidéo.L'autonomie est liée à la capacité de votre batterie et aux performances de votre ordinateur portable. Généralement recalées en pied de description, les batteries sont pourtant le réservoir de votre autonomie,(3, 4, 6, parfois 9) ou via leur capacité en Wh (Wattheure). Sachez que les constructeurs indiquent une valeur théorique souvent très ambitieuse, dont il faudra enlever environ 30 % pour être plus proche de la réalité.Ainsi, les meilleurs pour ceux ayant un objectif bureautique ou professionnel devront être associés à des batteries ayant une autonomie d'environ 10 heures afin de travailler une journée entière. Le multimédia se contentera de 5 à 10 h, mais attention aux PC gamers ne tenant jamais plus de 2 heures en moyenne. Sachez que cela varie selon votre utilisation, surtout avec la luminosité, le multitâche et les jeux vidéo.Il est le cœur de votre ordinateur, unité de calcul et principal élément pour déterminer la puissance de votre machine. Sa caractéristique principale est le nombre de cœurs, ou unités de calcul. Désormais tous(2 cœurs), les processeurs deviennent souventpour le milieu de gamme, voirepour les PC portables les mieux dotés. Auparavant valeur liée à la performance, la fréquence (en GHz) est peu pertinente, il faut s'attacher à la mémoire cache, chargée de réexécuter les données les plus utilisées. Jusqu'à 2 Mo, cela limitera la réactivité, il faut minimum 4 Mo en tactile et multimédia, au-delà de 6 Mo pour un outil pro, et plus de 8 Mo en gaming.Si vous avez déjà acheté un PC portable ces dernières années, lesvous sont peut-être familiers. Ce sont les gammes de processeurs de la marque Intel, équipant la très grande majorité des modèles. Les Atom et dual-core Pentium/i3 s'attachent à une utilisation basique, les i5 à plus de polyvalence (2 à 4 cores), et les i7 - 4 voire 6 cœurs - visent la puissance pure, tandis que des hexa-core i9 apparaissent peu à peu pour les plus extrêmes. En face, vous pouvez trouver quelques processeurs AMD sur des bas prix, allant de l', mais progressivement remplacés par les Ryzen plus récents, efficients et performants.Cet élément de votre ordinateur, parfois nommé GPU (Graphics Processing Unit), est toujours présent, quel que soit votre modèle, gérant l'affichage de votre écran, et vos besoins en vidéo et jeux vidéo. Elle peut être intégrée (Intel HD Graphics/AMD Radeon) ou dédiée, domaine pour lequel Nvidia possède un quasi-monopole avec sesLa plupart d'entre vous ne jouent pas à des jeux évolués et n'ont pas besoin d'une puce GPU très poussée. Les modèles axéscherchant une bonne autonomie se contentent ainsi desde base, suffisantes pour lancer vos films ou gérer un écran externe. Les joueurs ponctuels désireront des cartes graphiques dédiées, de type GeForce GT, et lesvoudront des modèles équipés dedotées de plus de mémoire dédiée.Pour des raisons de compacité, de budget ou d'usage, la connectique des PC portables est très variable selon les modèles. La connexion la plus répandue est l', reliant divers périphériques comme les. Mais il faut vérifier leur norme, c'est-à-dire leur vitesse et leur compatibilité, car un port USB 2.0 reste lent vis-à-vis d'un 3.0. Les dernières générations, tout en transmettant de la vidéo et pouvant même charger votre batterie. Les modèles compatibles, synonymes de plus grands débits, seront appréciés pour le, notamment pour l'utilisation d'un dock ou d'écrans externes.En vidéo, le HDMI, qui a remplacé le VGA, sera essentiel en usage multimédia, mais attention aux normes, allant du 1.0 à 1.4. Pour vos appareils photo ou caméras, la majorité propose un lecteur de cartes compatible avec les microSD, SD ou Compact Flash, les plus fins passant via un lecteur externe, fourni ou non. Enfin, même si le Wi-Fi est aujourd'hui majoritaire, un port Ethernet RJ45 est nécessaire pour une connexion filaire, notamment en usage professionnel.Pour héberger toutes les données de votre ordinateur, du système d'exploitation à vos photos de vacances, une unité de stockage est nécessaire.: c'est le support historique. Celui qu'on surnomme « HDD » est plus lent, plus lourd et bruyant, mais bien plus abordable et propose de grandes capacités, c'est pourquoi il équipe les PC portables d'entrée de gamme. Si 500 Go suffisent en bureautique et professionnel, 1 To (1 024 Go) sera préféré en multimédia pour accueillir fichiers photos et vidéos.: cette nouvelle espèce est apparue depuis une dizaine d'années. Très compact, axé performances, mais au rapport prix/capacité encore onéreux en 2018, il se démocratise cependant sur les modèles à usage multimédia et gamer de façon hybride. On le trouve dans des tailles de 128 à 512 Go pour exécuter rapidement système d'exploitation et logiciels, tout en gardant en parallèle un disque dur. Léger, peu consommateur d'énergie et performant, le SSD s'impose seul sur les ultrabooks, hybrides/2 en 1, et modèles professionnels.Entre les deux, un type de mémoire flash eMMC équipe les plus abordables PC, plus petit et réactif qu'un HDD, mais beaucoup plus lent qu'un SSD.La mémoire est la partie permettant de gérer les tâches de votre ordinateur en simultané. En 2018, la mémoire, ou « RAM », minimale installée sur les modèles d'entrée de gamme est de 4 Go, suffisant pour de la bureautique, à condition de ne pas ouvrir 40 onglets. Et ne comptez pas jouer avec si peu., tandis que 16 Go et plus seront utiles si vous êtes très gourmands en multitâche ou gamer, et sans limites de budget.À la quantité de RAM, s'ajoute le type de celle-ci. Les DDR4 plus performantes prennent l'ascendant sur les DDR3, ainsi que la fréquence de fonctionnement en MHz. Autre caractéristique, notamment si vous êtes en recherche de puissance, deux barrettes de RAM de 8 Go - en dual channel - seront plus efficaces qu'une seule de 16 Go de même type.Maintenant que vous maîtrisez les différents points d'un PC portable, vous pouvez déterminer facilement votre budget. Dans le cadre d'une utilisation ponctuelle ou strictement bureautique avec une petite taille d'écran, sans contrainte de performances, vous trouverez des modèles convenables entre 350 et 500 €. Pour un bon outil multimédia de 15 voire 17 pouces, avec un processeur de moyenne gamme type i5, vous tournerez entre 600 et 800 €, tandis qu'un bon outil professionnel se trouvera à partir de 1 000 €.Si vous voulez ajouter une dimension nomade comptez 100 € de plus. Autre exemple, un modèle gamer capable de faire tourner de manière fluide les derniers jeux en vogue passera aisément la barre des 1 500 €.Même avec ces critères en tête, il peut être difficile de faire un choix. C'est pourquoi Clubic vous propose différentes références en fonction de vos besoins.