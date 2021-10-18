Comparatif : Quel est le meilleur ordinateur portable à acheter en 2018 ?

Quels sont les meilleurs PC portables en 2026 ? Afin de répondre à cette question, Clubic teste chaque année une cinquantaine de nouveautés du marché PC, des outsiders aux produits stars de grandes marques, en suivant un protocole strict. Nous retenons dans ce comparatif, mis à jour tous les mois, les meilleurs rapports qualité/prix pour un usage bureautique, grand public, mais aussi créatif et gamer. Quel est le meilleur PC pour un étudiant, pour regarder des séries, pour jouer à Clair Obscur en 4K ? On vous dit tout dans cet article !
Notre sélection des meilleurs PC portables
- Honor MagicBook Art 14 : le meilleur PC portable
- HP OMEN Max 16 : le meilleur PC gamer
- ASUS ProArt PZ13 : le meilleur PC 2-en-1 du moment
- Lenovo Yoga Slim 7i : un 15 pouces Lunar Lake du plus haut intérêt
- MacBook Air M5 (13 pouces) : la constance dans l’excellence
- Acer Aspire 14 AI : le PC performant et abordable
Honor MagicBook Art 14 : le meilleur PC Portable en 2025
Un ultraportable Windows léger, design et très agréable à utiliser.
- Appareil hyper léger, réellement « premium »
- Le grand écran OLED de 14,6 pouces dans un châssis compact
- Le concept de webcam amovible amusant et bien pensé
- L’excellent trackpad haptique
- Autonomie au point (13 heures)
- Performances graphiques en retrait
- Stockage au format UFS
|Processeur
|Qualcomm Snapdragon X Elite
|Taille de la mémoire
|32Go
|Carte graphique
|Adreno X1-85
|Taille de l'écran
|14.6 pouces
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
Pourquoi choisir ce PC portable ?
Le MagicBook Art 14 séduit par son audace technologique : châssis soigné, superbe dalle OLED 120 Hz et puce Snapdragon X Elite. Il combine finesse, silence et autonomie de haut niveau dans un format équilibré. À ce tarif, son rapport qualité/prix est tout simplement imbattable pour un usage quotidien et multimédia exigeant.
Notre avis
Dès les premières minutes d’utilisation, le MagicBook Art 14 impressionne par son design et sa qualité de fabrication. Honor propose ici un ultraportable très fin, sans ventilateur, et capable d’assurer toutes les tâches bureautiques et multimédias dans un silence absolu. L’écran OLED de 14,6 pouces, en 120 Hz, offre un confort de lecture exceptionnel et rend l’expérience visuelle particulièrement plaisante, tant pour les films que la navigation.
Mais c’est surtout l’arrivée du Snapdragon X Elite qui change la donne. En associant cette puce performante à 32 Go de RAM, Honor délivre une machine fluide et très endurante, parfaite pour une journée complète loin d’une prise. Le clavier, agréable, s’accompagne d’un large trackpad, et la connectique USB-C suffit pour un usage moderne, bien qu’elle impose parfois un adaptateur.
HP OMEN Max 16 : le meilleur PC gamer en 2025
Le HP OMEN Max 16 inaugure une nouvelle gamme pensée pour repousser les limites du gaming sur PC portable.
- Niveau de performances évidemment (très) généreux
- Système de dissipation efficace (et armé contre la poussière)
- La beauté de l’OLED…
- Assez bonne évolutivité, accès aux composants aisé
- Trackpad très passable, faible volume des haut-parleurs
- Cadre d’écran trop souple
- …mais avec tout de même beaucoup de reflets
- Autonomie sans surprise
|Processeur
|Intel Core Ultra 9 275HX
|Taille de la mémoire
|32Go
|Carte graphique
|NVIDIA GeForce RTX 5090
|Mémoire vidéo
|24Go
|Taille de l'écran
|16 pouces
|Taux de rafraîchissement
|240Hz
Pourquoi choisir ce PC portable ?
Avec son écran OLED 240 Hz et sa configuration surpuissante, il vise les joueurs exigeants qui ne veulent faire aucune concession, que ce soit pour le gaming ou le montage vidéo.
Notre avis
Le HP OMEN Max 16 s’impose d’emblée comme une machine haut de gamme taillée pour les performances. Équipé des dernières générations de processeur Intel et de carte graphique NVIDIA, il délivre une fluidité impeccable même sur les jeux les plus gourmands, en 1600p et détails ultra. Son système de refroidissement, capable de gérer jusqu’à 250 W de TDP, assure une maîtrise thermique solide, même si le souffle des ventilateurs se fait entendre en pleine charge. L’écran OLED, lumineux et contrasté, sublime les sessions de jeu, malgré des reflets tenaces dans les environnements lumineux.
La conception sérieuse et le design sobre renforcent son positionnement premium, même si certains détails trahissent des compromis : cadre d’écran trop souple, haut-parleurs limités et trackpad peu convaincant. L’autonomie reste modeste, comme souvent sur ce segment, et impose de garder le chargeur à portée. Mais avec sa belle évolutivité (RAM et stockage remplaçables), ses connectiques complètes et un rapport équipement/prix compétitif face à ses concurrents directs, l’OMEN Max 16 s’affirme comme une valeur sûre pour ceux qui recherchent un laptop gaming sans compromis.
Acer Aspire 14 AI : le PC performant et abordable
Un PC portable de 14 pouces fin, rapide abordable et très autonome, parfait pour un usage classique quotidien !
- Un écran OLED dès 800 euros
- Le Core Ultra 5 225V moderne et polyvalent
- Connectiques nombreuses, bon clavier
- Batterie increvable (15 heures)
- Un déluge de bloatware
- Un écran brillant, très brillant, entouré de grosses bordures
- Trackpad perfectible, haut-parleurs passables, clavier (un peu) bruyant
- Le bloc secteur à rallonge, vieillot et pas pratique
|Processeur
|Intel Core Ultra 5 226V
|Taille de la mémoire
|16Go
|Carte graphique
|Intel Arc 130V
|Taille de l'écran
|14 pouces
|Taux de rafraîchissement
|60Hz
Pourquoi choisir ce PC portable ?
C’est un excellent choix pour les utilisateurs à la recherche d’un ultraportable rapide, autonome et abordable. Il combine une très bonne endurance, des performances solides et un châssis léger, le tout pour un prix contenu.
Notre avis :
L’Acer Aspire 14 AI s’appuie sur une puce Intel Core Ultra 5 125H, associée à 16 Go de RAM et un SSD rapide. Les performances sont solides pour un usage quotidien, avec une machine fluide, discrète et bien refroidie. La finesse du châssis, le poids contenu (1,4 kg) et la sobriété du design en font un excellent compagnon pour le télétravail ou les études.
L’autonomie dépasse les 13 heures en lecture vidéo et frôle les 10 heures en usage mixte. L’écran IPS est agréable à l’œil, même si la luminosité pourrait être un peu plus élevée. Le clavier rétroéclairé est confortable, le pavé tactile généreux, et la connectique bien pensée avec USB-A, USB-C, HDMI et lecteur microSD. Un PC très équilibré dans sa gamme de prix.
MacBook Air M5 (13 pouces) : la constance dans l’excellence
Un ultraportable performant, compact et endurant, fidèle à la réputation d'excellence d'Apple.
- La puce M5 qui montre ses muscles sur une machine « fanless »
- Plus de stockage pour le même prix et un SSD (enfin) rapide !
- Un écran IPS et DCI-P3 toujours aussi bien calibré…
- L’excellent combo clavier/trackpad
- L’autonomie qui régresse (10 à 12 heures désormais)
- Chauffe un peu plus marquée que sur l’ancien modèle M4
- … mais qui n’évolue pas d’un iota
- Quand même très peu de nouveautés depuis 2022
|Processeur
|Apple M5 Pro
|Taille de la mémoire
|16Go
|Taille de l'écran
|13.6 pouces
|Taux de rafraîchissement
|60Hz
Pourquoi choisir ce PC portable ?
Le MacBook Air M5 (13") est idéal pour celles et ceux qui recherchent un ultraportable fiable, silencieux et ultra-autonome. Son écran de grande qualité, son châssis impeccable, son excellente autonomie et la fluidité de macOS en font une machine parfaite pour la bureautique, le web, les usages multimédias ou les études. C’est un choix rassurant pour qui veut un ordinateur durable, efficace et bien construit.
Notre avis
Le MacBook Air M5 (13") s’appuie sur le design désormais classique de la gamme Air, avec un châssis toujours aussi fin et soigné. Son écran Liquid Retina reste l’un des meilleurs dans cette diagonale, malgré une fréquence toujours bloquée à 60 Hz. Le clavier et le trackpad sont d’excellente qualité, tout comme les haut-parleurs, très convaincants pour un ultraportable.
Côté performances, le nouveau SoC Apple M4 se montre légèrement plus rapide que le M4, tout en conservant une efficacité énergétique exemplaire. L’autonomie dépasse facilement les 15 heures en bureautique, et s’approche des 20 heures en lecture vidéo. Le MacBook Air M5 reste un excellent compagnon de travail ou d’études, d’autant que le bruit est totalement absent grâce à son fonctionnement passif.
Lenovo Yoga Slim 7i : un 15 pouces Lunar Lake du plus haut intérêt
Un PC portable fin et sobre, qui allie puissance, silence et bel affichage pour un usage polyvalent.
- Écran 2,8K et 120 Hz lumineux, parfaitement calibré…
- L'approche intéressante d'Intel avec Lunar Lake
- Excellent clavier, bons haut-parleurs, Wi-Fi 7, autonomie viable
- Appareil silencieux, qui chauffe peu
- … mais qui manque un peu de contraste
- Performances multi-core en retrait
- Trackpad décevant, webcam surtout là pour Windows Hello
|Processeur
|Intel Core Ultra 7
|Taille de la mémoire
|32Go
|Carte graphique
|Intel Arc 140 V
|Taille de l'écran
|15.3 pouces
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
Pourquoi choisir ce PC portable ?
Le Yoga Slim 7i coche toutes les cases pour une utilisation exigeante mais nomade : performances solides assurées par Lunar Lake, excellente autonomie, design soigné et écran lumineux. Il s'adresse aux utilisateurs qui veulent un PC élégant et efficace sans basculer dans le haut de gamme tarifaire.
Notre avis
Lenovo propose ici un châssis particulièrement réussi, aussi discret que bien assemblé. Le Yoga Slim 7i est un 15 pouces fin et léger, qui embarque la dernière génération de processeurs Lunar Lake, gravée en Intel 3. Ce choix garantit à la fois de très bonnes performances générales, y compris pour des usages créatifs modérés, et un excellent confort thermique. Le système reste silencieux, même lors d’activités un peu plus soutenues, ce qui renforce le sentiment de qualité.
L’écran IPS de 15,3 pouces en 16:10 se distingue par une bonne calibration et une forte luminosité, rendant agréable aussi bien la lecture prolongée que la consultation de contenus multimédias. Lenovo soigne aussi l’autonomie, qui dépasse les 13 heures en usage réel. À cela s’ajoute une connectique variée et bien pensée. En somme, un PC bien équilibré, conçu pour durer et accompagner aussi bien les journées de travail que les moments de détente.
ASUS ProArt PZ13 : le meilleur PC 2-en-1 du moment
Un convertible fin, léger et robuste, taillé pour la création nomade avec son écran OLED de qualité.
- Placement tarifaire intéressant (nombreux accessoires fournis)
- La dalle OLED parfaitement calibrée
- Autonomie généreuse (10 à 12 heures)
- Le lecteur de cartes SD plein format (rarissime sur une tablette)
- Performances limitées du Snapdragon X Plus en usage créatif
- Tablette peu adaptée à une vraie utilisation en extérieur
- Écran très brillant, pas assez lumineux
- Pas de prise jack de 3,5 mm
|Processeur
|Snapdragon X Plus X1P-42-100
|Taille de la mémoire
|16Go
|Carte graphique
|iGPU Qualcomm Adreno
|Taille de l'écran
|13.3 pouces
|Taux de rafraîchissement
|60Hz
Pourquoi choisir ce PC portable ?
Le ProArt PZ13 est idéal pour les créateurs de contenus en déplacement. Son format 2-en-1, son écran OLED d’une grande précision et son châssis renforcé en font une excellente alternative aux Surface Pro, avec en prime une connectique mieux pensée.
Notre avis
Avec le ProArt PZ13, ASUS propose un PC ultraportable convertible convaincant, pensé pour les professionnels créatifs. Son écran OLED 13,3 pouces en 16:10 offre une très belle définition et une colorimétrie rigoureuse, particulièrement adaptée à la retouche photo ou vidéo légère. Le stylet inclus permet de tirer parti du tactile dans de bonnes conditions, avec une latence contenue et un ressenti agréable à l’usage.
Malgré son format compact, le ProArt PZ13 embarque une configuration solide pour ce segment, avec un processeur performant et un système de refroidissement passif qui rend l’appareil totalement silencieux. Le tout est intégré dans un châssis durci (norme MIL-STD 810H) qui inspire confiance. On apprécie aussi la connectique complète avec lecteur microSD, USB-C et USB-A, rare à ce niveau de finesse. Seul le clavier détachable, un peu souple, mériterait une amélioration. En résumé, un appareil hautement polyvalent et bien conçu pour la mobilité créative.
PC portable : les réponses à toutes vos questions
Comment choisir mon PC portable ?
Si vous vous apprêtez à choisir votre premier PC portable, ou que vous êtes un novice en la matière, vous ne savez peut-être quels sont les éléments clés à observer avant d'acheter votre appareil. Ci-dessous, nous vous proposons de découvrir les attendus pour un PC polyvalent, majoritairement dédié à la bureautique. Bien entendu en fonction de votre usage (si vous souhaitez par exemple jouer régulièrement en 4K ou éditer de la vidéo, faire du streaming….) les critères de performances devront être revus à la hausse. Consultez notre guide pour bien choisir votre PC portable.
|Points clés
|Notre recommandation
|Design et ergonomie
|Privilégiez un PC ni trop lourd, ni trop épais (moins de 2 kg et moins de 2 cm d'épaisseur), avec un châssis en métal (+ résistant).
|Qualité d'écran
|Choisissez à minima une définition Full HD (1920 par 1080 pixels), privilégiez une technologie d'affichage OLED et IPS et offrez-vous un taux de rafraîchissement égal ou supérieur à 60 Hz.
|Performances
|"Pour garder votre PC portable longtemps, privilégiez un processeur performant et le plus récent possible. Nous vous recommandons de sélectionner à minima une puce Intel Core Ultra 5 ou AMD Ryzen 5 pour les PC ou les puces ARM « Apple Silicon » de la gamme M puces pour les produits Apple. Optez pour au moins 16 Go de mémoire vive. "
|Autonomie
|Elle est difficile à évaluer avant achat et nous vous recommandons la lecture de nos tests pour l'estimer. Privilégiez par sécurité les PC équipés d'une batterie de 50 à 60 Wh.
MacBook contre PC, que choisir ?
Acheter un ordinateur portable implique de voir sa machine évoluer avec le temps, justement sur le plan logiciel, tant chez Microsoft que chez Apple ou Linux. Microsoft a depuis les lancements de Windows 10 et 11 adopté une politique qui vise le déploiement régulier de mises à jour mineures et majeures, au rythme de deux mises à jour majeures par an. La firme semble d'ailleurs vouloir compter sur son système d'exploitation pour encore plusieurs années, ce qui vous laisse le temps de voir venir.
Chez Apple, macOS change de peau de manière annuelle et gratuite. Une fois que vous avez acheté un Mac, votre appareil sera mis à jour régulièrement pour la correction de bugs, le colmatage éventuel de failles et l'ajout de fonctionnalités mineures (un peu comme Windows 10 et 11 sur ce plan). Il profitera pendant plusieurs années (selon un planning géré par Apple) des mises à jour macOS les plus importantes, qui apporteront cette fois des nouveautés plus conséquentes.
Quel processeur et combien de ram pour un PC portable ?
Pour garder un PC portable longtemps, privilégiez un processeur performant et le plus récent possible. Nous vous recommandons au minimum les modèles équipés de puces Intel Core Ultra 5, AMD Ryzen 5, voire Qualcomm Snapdragon X Plus / Elite. Dans le cas d'un produit Apple, focalisez-vous uniquement sur les MacBook équipés de puces ARM « Apple Silicon » M1, M2, M3, ou sur les versions plus récentes. Optez enfin, de préférence, pour les produits équipés au moins de 16 Go de mémoire vive, et tablez au minimum sur une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4050 ou AMD Radeon RX 7700S si vous cherchez un bon modèle gaming.
Quelle est la marque de PC la plus populaire en France ?
Selon les chiffres du Figaro, la marque chinoise Lenovo serait la plus populaire en France et représenterait un quart des ventes de PC, tous formats confondus, avec 26,5 % des parts de marché. Elle est talonnée par le géant américain HP (24 % de PDM).
Comment sélectionnons-nous les meilleurs PC portables ?
Chez Clubic, chaque ordinateur portable passe entre les mains de notre rédaction pour un test complet. Nous combinons des mesures objectives, réalisées avec des outils professionnels, et une analyse approfondie en conditions d’usage réelles. Seuls les modèles les plus convaincants accèdent à notre sélection. Nos tests s’articulent autour des critères suivants :
- Design et ergonomie : Nous évaluons la qualité de fabrication, les matériaux, la finesse, le poids, la connectique, ainsi que le confort d’usage du clavier et du pavé tactile.
- Qualité d’image : Nous mesurons la luminosité, le contraste, la couverture des espaces colorimétriques et les angles de vision. Nous tenons également compte de la définition, du taux de rafraîchissement et, le cas échéant, de la qualité tactile.
- Performances : Nous analysons les capacités du processeur, du GPU et du SSD dans différents scénarios (bureautique, création, gaming), en surveillant la chauffe, le bruit et la stabilité.
- Autonomie : Les tests incluent une lecture vidéo en local et une simulation bureautique légère. Nous mesurons également le temps de recharge et la consommation énergétique selon les modes d’utilisation.
Pourquoi faire confiance à Clubic ?
Notre approche des tests de PC portables repose sur une expertise technique solide, nourrie par plus de 20 ans d’indépendance éditoriale dans le domaine high-tech. Tous les modèles présentés dans nos comparatifs sont testés en interne, selon un protocole rigoureux que nous avons conçu pour refléter les usages réels : bureautique, création, gaming ou multimédia.
Nous analysons chaque PC dans le détail, en prenant en compte aussi bien les performances brutes que l’ergonomie, la qualité d’affichage, l’autonomie, la chauffe ou encore les options de connectivité. Nos journalistes testeurs passent plusieurs jours avec chaque machine afin de pouvoir livrer un avis fiable, nuancé et pertinent pour différents profils d’utilisateurs.
Notre but est simple : vous aider à faire le meilleur choix possible, en toute transparence.
Vous n'avez pas trouvé le PC portable qui vous convient dans notre comparatif ?
Clubic vous accompagne depuis plus de 25 ans dans le choix de produits tech pour vos usages au quotidien. Notre équipe d'experts vous propose des guides d'achat pour vous aider à choisir l'ordinateur adapté à vos besoins :
Découvrez notre comparatif des PC portables 2026: pour comparer tous les modèles testés par nos experts informatique / hardware.Par usage et type d'ordinateur (bureautique, professionnel ou gaming)
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