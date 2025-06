Les cadeaux high-tech restent l'une des meilleures idées de cadeaux pour la fête des pères 2025. Et c'est d'autant plus vrai pour les papa passionnés de jeux vidéo sur PC, en quête des meilleurs graphismes et d'un compteur de FPS à fond les ballons.

D'autant plus depuis la présentation des dernières cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 50 Series. Les 3 cartes graphiques seules et les 3 PC complets sous Nvidia RTX 50 lui offrir le meilleur possible en la matière, pour un tarif particulièrement raisonnable.