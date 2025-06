Avec la Switch 2, Nintendo signe bien plus qu’un simple rafraîchissement de sa console hybride : c’est une véritable évolution technique et ergonomique qui vient s’imposer sur le marché. Parmi les nouveautés les plus marquantes, on retrouve un écran LCD de 7,9 pouces en 1080p, bien plus lumineux et fluide que celui de la première génération. Il prend en charge un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, ainsi que le HDR pour un affichage plus dynamique en mode portable.

Côté performances, la Switch 2 embarque un processeur Nvidia Tegra T239, couplé à 12 Go de RAM, lui permettant d’atteindre une qualité graphique comparable à celle d’une PS4 Pro, voire d’une PS5 en version allégée. En mode docké, la console peut afficher du contenu en 4K à 60 images par seconde, une première pour Nintendo. Le stockage interne grimpe à 256 Go, extensible via microSD, avec prise en charge du format Express pour des vitesses de transfert bien plus rapides.

Les nouveaux Joy-Con, appelés officieusement Joy-Con 2, sont également revus en profondeur. Plus ergonomiques, ils adoptent des attaches magnétiques et intègrent un système de retour haptique plus précis ainsi qu’une fonctionnalité de type « souris optique » pour une meilleure détection de mouvement.

Enfin, la Switch 2 se modernise aussi sur le plan des services avec l’apparition de GameChat, une solution native de communication audio/vidéo pour jouer en ligne avec ses amis, et GameShare, qui permet de capturer et partager des extraits de jeu. Le tout accompagné d’améliorations audio, du support HDMI 2.1, d’un port Ethernet intégré, et d’une interface plus fluide.

En résumé, la Switch 2 se positionne comme une console résolument tournée vers l’avenir, tout en restant fidèle à l’esprit Nintendo : accessible, ludique, et désormais beaucoup plus puissante.