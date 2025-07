C’est une offre taillée pour les gamers et parfaite à offrir (ou s’offrir) cet été. Cdiscount propose un pack Nintendo Switch 2 particulièrement généreux : on y retrouve la toute nouvelle console de Nintendo, un code pour télécharger Mario Kart World, une manette Pro officielle version Switch 2, et même une housse de transport premium. Le tout pour 559,99 € au lieu de 619,99 €, soit 60 € de réduction immédiate à l’occasion des Soldes. Ce bundle complet a été pensé pour celles et ceux qui veulent vivre pleinement l’expérience Nintendo dès la sortie de la boîte, avec du confort, du jeu, et de la mobilité. L’offre est disponible dans la limite des stocks et risque de ne pas durer très longtemps.