3,5 millions d’exemplaires vendus en à peine 4 jours. Voilà comment Nintendo a signé le meilleur démarrage de toute son histoire avec la Switch 2. Une performance qui témoigne à la fois de l’attente immense autour de cette nouvelle génération, et de la force tranquille d’un fabricant qui connaît son public sur le bout des doigts.

Sept ans après le lancement de la première Switch, en mars 2017, Nintendo rebat les cartes avec une machine plus ambitieuse, plus puissante, et clairement plus premium. Un changement de cap qui se ressent dès les premières minutes de prise en main — et qui soulève aussi une question de fond : la Switch 2 en offre-t-elle vraiment assez pour justifier un tarif nettement plus élevé que celui de ses aînées ?

Après une semaine passée à explorer la console sous toutes les coutures — de Mario Kart: World à Welcome Tour, en passant par les éditions Switch 2 de Zelda: Breath of the Wild et Tears of the Kingdom ou, encore, Super Mario: Odyssey — voici notre verdict complet sur la nouvelle console hybride de Nintendo.