On y retrouve un arceau au cœur vide, avec une lanière en élasthanne pour reposer sur la tête de l'utilisateur, avec quelques lignes molletonnées tout de même. Disons que c'est là, ce n'est certes pas le top en termes de confort de prime abord, mais ce n'est pas non plus inconfortable, au bout de 10 minutes comme au bout de 2 heures. Laquelle lanière peut se tendre si vous changez la position des crans prévus à cet effet, ce qui, à l'usage, ne change pas grand-chose. Si un peu plus de douceur et d'épaisseur auraient été appréciés, on ne peut pas parler de gêne non plus.