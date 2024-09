Nous nous sommes ici focalisés sur le cas de la RTX 4090, mais les gains se retrouvent sur d’autres cartes et on redécouvre clairement la notion de fluidité en activant DLSS, FSR ou XeSS. L’avantage du DLSS 3.5 se situe dans la ray reconstruction. Là, on profite de réelles améliorations visuelles qui donnent plus de « relief » aux environnements, même si bien sûr, tout cela reste une question de goûts. Les ombres se montrent plus précises et les reflets plus agréables à l’œil.