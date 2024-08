Ce total de 600 jeux « compatibles RTX » est une belle réussite pour NVIDIA qui possède ici une large avance sur ses concurrentes. Ce n'est toutefois pas une fin en soi et la marque parle déjà de l'avenir.

À Cologne, nombre de jeux présentés ne sortiront que dans les prochains mois et il ne faut par exemple pas attendre Dune: Awakening avant le début de l'année prochaine. Le jeu de Funcom prendra d'emblée en charge DLSS 3. Kingdom Come Deliverance II est aussi prévu pour début 2025, mais il ne semble pas aller aussi loin avec « seulement » DLSS (en plus du FSR d'AMD) de mentionné.

En revanche, NVIDIA a pu nouer un joli partenariat autour d'Indiana Jones and the Great Circle. À l'occasion de la Gamescom, Bethesda Softworks a confirmé la sortie du jeu le 9 décembre prochain… et NVIDIA était très fière d'évoquer la prise en charge de DLSS 3.5 avec « full ray tracing ». Il nous tarde de pouvoir mettre nos grosses pattes dessus.