NVIDIA : le GPU des GeForce RTX 5090 aurait une fréquence d'horloge 30 % supérieure aux RTX 4090

@oudiny : en fait oui et non !

depuis la 3090, les XX90 sont bien présentés comme des cartes gaming parmi tous les sites qui les testent. Le truc c’est qu’elles ne s’appellent plus Titan !

La 4090 mets d’ailleurs une rouste à tout ce qui existe sur le marché , donc celui qui veut la plus puissante (et qui accessoirement est fortuné) , il va naturellement s’orienter vers une xx90.

Maintenant ,voir commentaire de MattS32, ces cartes sont aussi tout à fait utilisables dans le monde pro et pour un cout bien moindre qu’une gamme quadro car comme il le dit très bien, elles ne s’orientent pas vers les mêmes pros.