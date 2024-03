La GeForce RTX 5090 sur bus 512-bit, la RTX 5080 moitié moins puissante ?

Processeur graphique de rang inférieur, il devrait équiper les futures GeForce RTX 5080 et, logiquement, confirmer une certaine descente en gamme. Celle-ci serait toutefois plus brutale que sur les RTX série 40. En effet, Kopite7kimi indique que le bus d'interface mémoire ne serait que de 256-bit sur cette RTX 5080, autant que sur la RTX 4080.

L'écart entre RTX 5090 et RTX 5080 serait donc plus grand qu'entre RTX 4090 et RTX 4080. Le nombre de multiprocesseurs de flux confirme cette hypothèse : il n'y en aurait « que » 96 sur la RTX 5080, deux fois moins que sur la RTX 5090. Rappelons que nous passions de 84 à 144 entre la RTX 4080 et la RTX 4090.