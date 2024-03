GDDR7 : la nouvelle génération de mémoire vidéo validée par le JEDEC... bientôt sur nos cartes graphiques ?

C'est là tout l'intérêt du communiqué officiel publié par le JEDEC et relayé par nos confrères de VideoCardz. Y est défini le standard JESD239 GDDR7, la première version de cette GDDR7 que l'on attend pour la prochaine génération de cartes graphiques notamment.

Pour la première fois, un standard du JEDEC est prévu pour utiliser le Pulse Amplitude Modulation, un protocole de communication avec le GPU. En l'occurrence, il est question du PAM3 dont l'objectif est d'augmenter le SNR (rapport signal/bruit) pour une meilleure efficacité des puces. On parle aussi d'une bien meilleure densité avec le passage de 16 à 32 Gbit en mode double canal ce qui va logiquement autoriser des modules de 2 et 4 Go.