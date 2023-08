Samsung fournira (seule ?) la mémoire GDDR7 des prochains GPU NVIDIA

S'il n'est pas encore question d'annoncer de partenariat entre NVIDIA et SK Hynix, cette dernière serait dans la roue de Samsung. Sa propre GDDR7 serait aussi prévue pour fin 2023. Micron serait en revanche un peu décrochée. Sa GDDR7 n'arrivera qu'au cours du premier semestre 2024, et NVIDIA serait proche de signer avec Samsung pour son prochain line-up.

Micron ne serait donc plus dans les starting-blocks pour fournir une nouvelle fois NVIDIA.Il est toutefois étonnant de voir que Businesskorea ne mentionne pas de potentiel accord entre NVIDIA et SK Hynix, alors que cette dernière semble dans la course. Une exclusivité bientôt annoncée ?