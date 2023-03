La mémoire GDDR7 se précise : GeForce RTX 5000 et Radeon RX 8000 en ligne de mire ?

Coup sur coup, deux entreprises ont toutefois annoncé des avancées dans la conception de la GDDR7 qui, logiquement, servira d'évolution à la mémoire vidéo que nous connaissons bien.

La société sud-coréenne Samsung Electronics a été la première à évoquer la GDDR7 en précisant que le développement est actuellement en cours. Plutôt optimiste sur la question, Samsung précise que les choses avancent bien et que les premiers exemplaires pourraient être prêts pour l'année prochaine.

Toujours selon Samsung, la GDDR7 permettrait d'aller bien plus loin que la GDDR6. Celle-ci avait débuté en 2018 avec des modules à 14 Gbps et il est aujourd'hui question de 24 Gbps sur les plus performantes puces.