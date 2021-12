Samsung : les puces GDDR6 24 Gbps sont prêtes, il ne manque que les GPU nouvelle génération

Jusqu'à présent, les cartes graphiques les plus puissantes devaient « se contenter » de GDDR6 capable d'atteindre 16 Gbps pour les Radeon RX 6000 et on pouvait obtenir de la GDDR6 à 19,5 Gbps sur les plus rapides des GeForce RTX 3000.

Logiquement, ces modules de GDDR6 à 20 Gbps et 24 Gbps vont donner un coup de fouet à la bande passante de futures cartes graphiques. Pour l'heure, rien n'a été officiellement annoncé ni par AMD ni par NVIDIA, mais ce dernier a déjà été l'objet de rumeurs : on évoque effectivement de la GDDR6X à 21 Gbps pour la future RTX 3090 Ti .