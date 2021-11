GeForce RTX 3090 Ti : pas moins de 24 Go de GDDR6X Micron à 21 Gbps

Au fil des semaines, des bruits de couloir sont venus ajouter d'autres cartes à ce qui devrait finalement constituer une large refonte de la gamme RTX série 3000 telle que nous la connaissons aujourd'hui. Une espèce de remise à niveau assez habituelle pour NVIDIA.

Ainsi, aux dernières nouvelles, la firme américaine profiterait du CES 2022 de Las Vegas, début janvier, pour officialiser une GeForce RTX 3070 Ti dotée de 16 Go de mémoire vidéo, une RTX 3080 équipée pour sa part de 12 Go et, donc, cette nouvelle RTX 3090 « SUPER ».

Selon nos confrères de Videocardz, il ne serait toutefois plus question de la nommer « SUPER » et le suffixe « Ti » semble devoir être privilégié.