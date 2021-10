L'arrivée des RTX 3090 SUPER se confirme pour janvier 2022

La GeForce RTX 3090 SUPER serait ainsi logiquement plus costaude que la RTX 3090. Évoquée depuis août dernier , la carte disposerait d'un GPU GA102 « entièrement débloqué » avec ses 10 752 cœurs CUDA alors qu'ils ne sont « que » 10 496 sur la RTX 3090. Logiquement, le nombre de cœurs Tensor augmente de 328 à 336, et on passe de 82 à 84 cœurs RT.