Une GeForce RTX 3060 dès janvier, la RTX 3080 Ti ensuite

S'il n'a rien d'officiel, ce listing ne laisse guère de doutes sur les intentions de NVIDIA et Asus avec des versions RTX 3060 que l'on imagine moins puissantes que la RTX 3060 Ti testée il y a quelques semaines dans nos colonnes… mais mieux dotée en mémoire vidéo (12 Go contre 8 Go).

Il serait par ailleurs enfin question de cette RTX 3080 Ti qui est à l'origine de nombreuses rumeurs depuis déjà trois mois. Là encore, la quantité de mémoire vidéo serait revue à la hausse : on parle de 20 Go quand la RTX 3080 doit se contenter de 10 Go.