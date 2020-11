RTX 3060 Ti : NVIDIA aurait reporté le lancement à décembre

Encore un report pour une carte graphique Ampere. Après l’ajournement de la RTX 3070 de 15 jours puis l’annulation pure et simple des intrigantes RTX 3080 20 Go et RTX 3070 16 Go, les plans de NVIDIA concernant la RTX 3060 Ti sont à leur tour modifiés : l’entreprise aurait décidé de décaler d'un mois l'arrivée de cette référence, au 2 décembre pour être précis.