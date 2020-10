NVIDIA : certaines RTX pourraient passer au 7 nm de TSMC

Les puces de ces cartes sont fabriquées en exclusivité par Samsung. Une rumeur circule en ce moment à Taïwan : NVIDIA serait en discussion avec TSMC afin que ce dernier prenne à sa charge une partie de la production en GPU Ampère. Notons d'ailleurs que TSMC est déjà à l'œuvre sur Ampère, avec des GPU à destination des professionnels.

Courtisé par de nombreuses sociétés, TSMC aurait aujourd'hui des « créneaux » sur ses chaînes 7 nm du fait de la migration de certains clients comme Apple sur les lignes 5 nm. De son côté, NVIDIA se satisferait très bien du 7 nm pour ses GPU alors que chez Samsung, ils sont gravés selon un procédé 8 nm.

Il y aurait probablement quelques changements à faire dans la conception des cartes, mais le plus délicat serait sans doute de gérer des produits en 7 nm et d'autres en 8 nm. Si partenariat avec TSMC il devait y avoir, le plus vraisemblable serait donc que NVIDIA lance de nouveaux produits autour de puces 8 nm. Peut-être des RTX 3060 ou des modèles « Ti » ?